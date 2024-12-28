Одесщина – вторая по жалобам на нарушение языкового закона

Женщина с покупками идет одесским рынком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жители Одесщины подали более четырехсот жалоб на нарушение прав по использованию украинского языка в сфере обслуживания и предоставления информации. Это более 18% от общего количества обращений в Украине, уступая только Киеву.

Об этом в комментарии УСИ новости Юга сообщила представительница языкового омбудсмена на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

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Как сообщила Ярослав Витко-Присяжнюк, представитель языкового омбудсмена на юге Украины, с начала года в них поступило 420 обращений от граждан.

Основные жалобы касались отказа предоставлять информацию или услуги на украинском языке. Доля жалоб из Одесчины составляет более 18% от общего количества поступающих только столицы в Украине.

Проверки соблюдения языкового законодательства

В результате рассмотрения этих обращений было инициировано 150 мер государственного контроля. Правоохранители составили 83 административных протокола на нарушителей языкового законодательства.

Представители омбудсмена напоминают о важности соблюдения закона о государственном языке и призывают граждан сообщать о случаях нарушения их языковых прав.

Напомним, одесские медики спасли мужчину от смерти после клинической остановки сердца. Также мы сообщали, что жители Одесской области могут научиться водительскому ремеслу и получить возможность трудоустройства после учебы.