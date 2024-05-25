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Одещина в RE Villages — тепер можна створювати конструктор будинку за унікальними кодами

25 травня 2024 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одещина в RE Villages — тепер можна створювати конструктор будинку за унікальними кодами
Одеську область додали до RE Villages. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Майстерня balbek bureau додала Одещину до онлайн-конструктора RE
Villages. Він дозволяє створювати віртуальні будинки за унікальними дизайн-кодами українських сіл. 

Відповідний розділ з’явився на сайті проєкту.

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Які будинки характерні для Одеського регіону

За словами архітекторів, будинки в одеських селах відрізняються великою кількістю рослинних орнаментів. Загалом, регіон став рекордсменом за кількістю декоративних елементів серед досліджених регіонів.

Під час дослідження регіону архітектори виявили, що на Одещині фасади будинків часто фарбують у відтінки блакитного та сірого кольорів, поєднуючи їх з білими декоративними елементами. Також часто зустрічаються зелені та блакитні фронтони з барвистими декоративними деталями. Тому в онлайн-конструкторі доступно по шість різних варіантів обрамлень вікон, кутових елементів та карнизів.

Окрім цього, однією з особливостей одеських будинків є прибудована веранда, яка також була додана до онлайн-конструктора. Торець веранди часто продовжує стіну будинку та захищає подвір’я від вітру. Для малюнків вікон веранд характерні різноманітні геометричні комбінації — в balbek bureau додали до конструктора аж чотири типи.

Які уже регіони України є в конструкторі

До онлайн-конструктора RE Villages розробники вже додали Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області. У конструкторі можна створити віртуальний будинок за дизайн-кодом обраної області та отримати рекомендації з будівництва або відновлення такого житла. Після проходження всіх кроків користувач отримує pdf-альбом з кресленнями, інструкціями та технічним описом, а також рекомендації щодо оздоблювальних матеріалів. За словами організаторів, проєкт стане в пригоді людям, чиї будинки пошкоджені внаслідок війни. 

Нагадаємо, Одеська міськрада презентувала новий вебпортал "Будинок Дружби", створений для об'єднання національностей та культур міста. Представники діаспор можуть долучатися до наповнення платформи, аби перетворити її на живий та динамічний центр культурного обміну.

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