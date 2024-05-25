Одесчина в RE Villages — теперь можно создавать конструктор дома по уникальным кодам

Одесскую область добавили в RE Villages. Фото: скриншот

Мастерская balbek bureau добавила Одесчину к онлайн-конструктору RE Villages. Он позволяет создавать виртуальные дома по уникальным дизайн-кодам украинских сел.

Соответствующий раздел появился на сайте проекта.

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Какие дома характерны для Одесского региона

По словам архитекторов, дома в одесских селах отличаются большим количеством растительных орнаментов. В целом регион стал рекордсменом по количеству декоративных элементов среди исследованных регионов.

В ходе исследования региона архитекторы обнаружили, что в Одесской области фасады домов часто красят в оттенки голубого и серого цветов, сочетая их с белыми декоративными элементами. Часто встречаются зеленые и голубые фронтоны с красочными декоративными деталями. Поэтому в онлайн-конструкторе доступно по шесть разных вариантов обрамлений окон, угловых элементов и карнизов.

Кроме того, одной из особенностей одесских домов является пристроенная веранда, которая также была добавлена к онлайн-конструктору. Торец веранды часто продлевает стену дома и защищает двор от ветра. Для рисунков окон веранд характерны разнообразные геометрические комбинации — в balbek bureau добавили к конструктору четыре типа.

Какие уже регионы Украины есть в конструкторе

К онлайн-конструктору RE Villages разработчики уже добавили Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. В конструкторе можно создать виртуальное здание по дизайн-коду выбранной области и получить рекомендации по строительству или восстановлению такого жилья. После прохождения всех шагов пользователь получает pdf-альбом с чертежами, инструкциями и техническим описанием, а также рекомендации по отделочным материалам. По словам организаторов, проект пригодится людям, чьи дома повреждены в результате войны.

Напомним, Одесский горсовет презентовал новый вебпортал "Дом Дружбы", созданный для объединения национальностей и культур города. Представители диаспор могут приобщаться к наполнению платформы, чтобы превратить ее в живой и динамичный центр культурного обмена.