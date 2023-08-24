Одещина відремонтувала будинки в Херсонській області на понад три мільйони

Відновлення Херсонщини. Фото: Одеська РВА

Одеські будівельники продовжують відновлювати Херсонську область. Ремонт будинків відбувається в рамках проєкту "Пліч-о-пліч".

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

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У селі Киселівка Чорнобаївської територіальної громади успішно завершено будівельні роботи (зокрема, заміна покрівлі) у п'яти житлових будинках (загальна вартість робіт за договорами становить 2,089 млн грн).

В селі Благодатне Чорнобаївської територіальної громади також вже завершено будівельні роботи із заміни покрівлі в одному житловому будинку (вартість робіт — 270 тис грн), і продовжуються роботи по іншому об'єкту.

В селі Новодмитрівка Великоолександрівської територіальної громади у процесі знаходяться роботи з монтажу покрівлі та ремонту фасаду в п'яти житлових будинках (загальна вартість робіт — 1,5 млн грн).

Відновлення будинку. Фото: Одеська РВА

Нагадаємо, Одеська ОВА перерахувала Херсонській ОВА 5 млн грн коштом субвенції: 1,5 млн грн — для Великоолександрівської селищної ради та 3,5 млн грн — для Чорнобаївської сільської ради. Крім того, у планах ще виділити 15 млн грн з обласного бюджету для Херсонської ОВА, а також 23 млн грн — на відновлення об'єктів соціальної сфери.