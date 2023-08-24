Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина відремонтувала будинки в Херсонській області на понад три мільйони arrow

Одещина відремонтувала будинки в Херсонській області на понад три мільйони

24 серпня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одещина відремонтувала будинки в Херсонській області на понад три мільйони
Відновлення Херсонщини. Фото: Одеська РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські будівельники продовжують відновлювати Херсонську область. Ремонт будинків відбувається в рамках проєкту "Пліч-о-пліч". 

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація

Читайте також:

Відновлення Херсонщини

У селі Киселівка Чорнобаївської територіальної громади успішно завершено будівельні роботи (зокрема, заміна покрівлі) у п'яти житлових будинках (загальна вартість робіт за договорами становить 2,089 млн грн). 

В селі Благодатне Чорнобаївської територіальної громади також вже завершено будівельні роботи із заміни покрівлі в одному житловому будинку (вартість робіт — 270 тис грн), і продовжуються роботи по іншому об'єкту.

В селі Новодмитрівка Великоолександрівської територіальної громади у процесі знаходяться роботи з монтажу покрівлі та ремонту фасаду в п'яти житлових будинках (загальна вартість робіт — 1,5 млн грн).

Відновлення будинку. Фото: одеська РВА
Відновлення будинку. Фото: Одеська РВА

Нагадаємо, Одеська ОВА перерахувала Херсонській ОВА 5 млн грн коштом субвенції: 1,5 млн грн — для Великоолександрівської селищної ради та 3,5 млн грн — для Чорнобаївської сільської ради. Крім того, у планах ще виділити 15 млн грн з обласного бюджету для Херсонської ОВА, а також 23 млн грн — на відновлення об'єктів соціальної сфери.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як змінювався Майдан Незалежності: фотофакти

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз