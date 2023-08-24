Одесчина отремонтировала дома в Херсонской области более чем на три миллиона

Восстановление Херсонщины. Фото: Одесская РВА

Одесские строители продолжают восстанавливать Херсонскую область. Ремонт домов происходит в рамках проекта "Бок о бок".

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

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В селе Киселевка Чернобаевской территориальной громады успешно завершены строительные работы (в частности, замена кровли) в пяти жилых домах (общая стоимость работ по договорам составляет 2,089 млн грн).

В селе Благодатное Чернобаевской территориальной громады также уже завершены строительные работы по замене кровли в одном жилом доме (стоимость работ — 270 тыс. грн) и продолжаются работы по другому объекту.

В селе Новодмитровка Великоалександровской территориальной громады в процессе находятся работы по монтажу кровли и ремонту фасада в пяти жилых домах (общая стоимость работ — 1,5 млн грн).

Восстановление дома. Фото: Одесская РВА

Напомним, Одесская ОВА перечислила Херсонской ОВА 5 млн грн за счет субвенции: 1,5 млн грн — для Великоалександровского поселкового совета, и 3,5 млн грн — для Чернобаевского сельского совета. Кроме того, в планах выделить еще 15 млн грн из областного бюджета для Херсонской ОВА, а также 23 млн грн — на восстановление объектов социальной сферы.