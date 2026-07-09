Одещину накриють дощі й прохолода: температура води в морі

Люди на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Після тривалої спеки погода на Одещині стане значно комфортнішою. 10 липня синоптики прогнозують зниження температури, місцями короткочасні дощі та грози. В Одесі повітря прогріється лише до +26 °C, а морська вода залишатиметься прохолодною. Водночас пожежна небезпека в більшості районів області зменшиться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в області

У четвер, 10 липня, в Одеській області очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі, а вдень можливі грози. Вітер буде північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, удень — +23…+28 °C. На автошляхах області збережеться добра видимість.

Погода в Одесі

В Одесі прогнозують мінливу хмарність. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень можливий короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме +16…+18 °C, удень — +24…+26 °C. Температура морської води — +18…+19 °C.

Пожежна небезпека

За даними синоптиків, 10 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться лише в окремих районах області — Затишші, Роздільній, Сербці, Чорноморську та Вилковому. У Болграді, Ізмаїлі та Любашівці прогнозують середній рівень, у Сараті й Білгороді-Дністровському — низький, а в Одесі пожежна небезпека тимчасово відсутня.

Новини.LIVE повідомляли про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Також Новини.LIVE писали, що висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.