Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одещину накрила негода — рятувальники всю ніч допомагали водіям

Одещину накрила негода — рятувальники всю ніч допомагали водіям

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 09:16
Негода на Одещині: рятувальники допомагають водіям
Рятувальники дістають авто швидкої з замету. Фото: ДСНС Одещини

Негода накрила Одещину й ускладнила рух на дорогах. Через сніг та ожеледицю автівки масово застрягають у заметах, особливо в північних районах області. Рятувальники протягом вечора та ночі неодноразово виїжджали на допомогу водіям. Найбільше викликів зафіксували в Подільському районі.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Реклама
Читайте також:

Снігопад на Одещині

Складна ситуація на автошляхах Одеської області зберігається через інтенсивний снігопад і слизьке покриття. За останню добу рятувальники кілька разів допомагали транспортним засобам, які не змогли самостійно вибратися зі снігових заметів. Зокрема, ввечері в Подільському районі, у селі Федосіївка, зі снігового замету витягли карету швидкої медичної допомоги. Ще одну "швидку" рятувальники визволили того ж вечора в місті Подільськ на вулиці Сікорського. Поблизу села Івашків також допомогли одразу кільком водіям — зі снігу витягли шість легкових автомобілів та дві вантажівки. Уже вночі, за межами села Борсуки, дістали ще один легковий автомобіль.

Снігопад на Одещині: наслідки
Рятувальники дістають вантажівку. Фото: ДСНС Одещини

Що варто знати водіям

У деяких районах області продовжує йти сніг, на дорогах утворюється ожеледиця. Рух транспорту залишається ускладненим. Якщо поїздку можна відкласти, правоохоронці радять перечекати негоду вдома. Водіям, які все ж виїжджають на дороги, рекомендують бути максимально уважними:

  • перевіряти стан шин, гальм та світлових приладів; 
  • користуватися пасками безпеки;
  • зменшувати швидкість і тримати дистанцію;
  • уникати різких маневрів і гальмувань.

У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати на спецлінію 102.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні в Одесі та області очікується сніг. Також ми писали про те, як Одеса готується до негоди.

Одеса негода Одеська область Новини Одеси ожеледиця снігопад
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації