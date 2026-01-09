Негода на Одещині: рятувальники допомагають водіям

Одещину накрила негода — рятувальники всю ніч допомагали водіям
Негода накрила Одещину й ускладнила рух на дорогах. Через сніг та ожеледицю автівки масово застрягають у заметах, особливо в північних районах області. Рятувальники протягом вечора та ночі неодноразово виїжджали на допомогу водіям. Найбільше викликів зафіксували в Подільському районі.
Про це повідомили в ДСНС Одещини.
Снігопад на Одещині
Складна ситуація на автошляхах Одеської області зберігається через інтенсивний снігопад і слизьке покриття. За останню добу рятувальники кілька разів допомагали транспортним засобам, які не змогли самостійно вибратися зі снігових заметів. Зокрема, ввечері в Подільському районі, у селі Федосіївка, зі снігового замету витягли карету швидкої медичної допомоги. Ще одну "швидку" рятувальники визволили того ж вечора в місті Подільськ на вулиці Сікорського. Поблизу села Івашків також допомогли одразу кільком водіям — зі снігу витягли шість легкових автомобілів та дві вантажівки. Уже вночі, за межами села Борсуки, дістали ще один легковий автомобіль.
Що варто знати водіям
У деяких районах області продовжує йти сніг, на дорогах утворюється ожеледиця. Рух транспорту залишається ускладненим. Якщо поїздку можна відкласти, правоохоронці радять перечекати негоду вдома. Водіям, які все ж виїжджають на дороги, рекомендують бути максимально уважними:
- перевіряти стан шин, гальм та світлових приладів;
- користуватися пасками безпеки;
- зменшувати швидкість і тримати дистанцію;
- уникати різких маневрів і гальмувань.
У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати на спецлінію 102.
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні в Одесі та області очікується сніг. Також ми писали про те, як Одеса готується до негоди.
