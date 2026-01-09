Відео
Головна Одеса Сніг, вітер та ожеледиця — прогноз погоди в Одесі на сьогодні

Сніг, вітер та ожеледиця — прогноз погоди в Одесі на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 05:46
Штормове попередження в Одесі на 9 січня: сніг, ожеледиця та сильний вітер — прогноз погоди
Люди йдуть в сніг по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 січня, в Одесі оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують сніг, вітер та ожеледицю. Містянам та гостям радять не виходити на вулицю без нагальної потреби. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Вдень невеликий сніг, ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Вночі температура буде -3...-5 °C, вдень підніметься до 0 °C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Невеликий сніг, ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі буде від -3С° до -8 °C, вдень підніметься до -3…+2 °C, на півночі до -6 °C. На автошляхах видимість 500-1000 метрів.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 9 січня

  • Якщо вдарив мороз, то буде хороший урожай овочів.
  • Дерева вкрилися інеєм — пшениця вродить.
  • Якщо водойми не вкрилися льодом, то серйозних заморозків більше не буде.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як Одеса підготувалася до негоди. Також ми писали про те, що Садовий звернувся до львів'ян через негоду.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
