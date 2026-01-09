Штормове попередження в Одесі на 9 січня: сніг, ожеледиця та сильний вітер — прогноз погоди

Люди йдуть в сніг по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 січня, в Одесі оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують сніг, вітер та ожеледицю. Містянам та гостям радять не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Вдень невеликий сніг, ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Вночі температура буде -3...-5 °C, вдень підніметься до 0 °C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Невеликий сніг, ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі буде від -3С° до -8 °C, вдень підніметься до -3…+2 °C, на півночі до -6 °C. На автошляхах видимість 500-1000 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 9 січня

Якщо вдарив мороз, то буде хороший урожай овочів.

Дерева вкрилися інеєм — пшениця вродить.

Якщо водойми не вкрилися льодом, то серйозних заморозків більше не буде.

