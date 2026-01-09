Штормовое предупреждение в Одессе на 9 января: снег, гололедица и сильный ветер - прогноз погоды

Люди идут в снег по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 9 января, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снег, ветер и гололед. Горожанам и гостям советуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Днем небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночью температура будет -3...-5 °C, днем поднимется до 0 °C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью будет от -3С° до -8 °C, днем поднимется до -3...+2 °C, на севере до -6 °C. На автодорогах видимость 500-1000 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 9 января

Если ударил мороз, то будет хороший урожай овощей.

Деревья покрылись инеем — пшеница уродится.

Если водоемы не покрылись льдом, то серьезных заморозков больше не будет.

