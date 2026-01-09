Штормовое предупреждение в Одессе на 9 января: снег, гололедица и сильный ветер - прогноз погоды

Снег, ветер и гололедица — прогноз погоды в Одессе на сегодня
Сегодня, 9 января, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снег, ветер и гололед. Горожанам и гостям советуют не выходить на улицу без крайней необходимости.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно. Днем небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночью температура будет -3...-5 °C, днем поднимется до 0 °C,
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачная погода. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью будет от -3С° до -8 °C, днем поднимется до -3...+2 °C, на севере до -6 °C. На автодорогах видимость 500-1000 метров.
Приметы на 9 января
- Если ударил мороз, то будет хороший урожай овощей.
- Деревья покрылись инеем — пшеница уродится.
- Если водоемы не покрылись льдом, то серьезных заморозков больше не будет.
