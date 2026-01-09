Видео
Снег, ветер и гололедица — прогноз погоды в Одессе на сегодня

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 05:46
Штормовое предупреждение в Одессе на 9 января: снег, гололедица и сильный ветер - прогноз погоды
Люди идут в снег по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 9 января, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снег, ветер и гололед. Горожанам и гостям советуют не выходить на улицу без крайней необходимости.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Днем небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночью температура будет -3...-5 °C, днем поднимется до 0 °C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью будет от -3С° до -8 °C, днем поднимется до -3...+2 °C, на севере до -6 °C. На автодорогах видимость 500-1000 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 9 января

  • Если ударил мороз, то будет хороший урожай овощей.
  • Деревья покрылись инеем — пшеница уродится.
  • Если водоемы не покрылись льдом, то серьезных заморозков больше не будет.

Напомним, мы сообщали о том, как Одесса подготовилась к непогоде. Также мы писали о том, что Садовый обратился к львовянам из-за непогоды.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
