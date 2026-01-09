Непогода в Одесской области: спасатели помогают водителям

Спасатели достают авто скорой из сугроба. Фото: ГСЧС Одесской области

Непогода накрыла Одесскую область и усложнила движение на дорогах. Из-за снега и гололеда машины массово застревают в сугробах, особенно в северных районах области. Спасатели в течение вечера и ночи неоднократно выезжали на помощь водителям. Больше всего вызовов зафиксировали в Подольском районе.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Снегопад в Одесской области

Сложная ситуация на автодорогах Одесской области сохраняется из-за интенсивного снегопада и скользкого покрытия. За последние сутки спасатели несколько раз помогали транспортным средствам, которые не смогли самостоятельно выбраться из снежных заносов. В частности, вечером в Подольском районе, в селе Федосеевка, из снежного заноса вытащили карету скорой медицинской помощи. Еще одну "скорую" спасатели освободили в тот же вечер в городе Подольск на улице Сикорского. Вблизи села Ивашков также помогли сразу нескольким водителям — из снега вытащили шесть легковых автомобилей и два грузовика. Уже ночью, за пределами села Барсуки, достали еще один легковой автомобиль.

Спасатели достают грузовик. Фото: ГСЧС Одесской области

Что стоит знать водителям

В некоторых районах области продолжает идти снег, на дорогах образуется гололедица. Движение транспорта остается затрудненным. Если поездку можно отложить, правоохранители советуют переждать непогоду дома. Водителям, которые все же выезжают на дороги, рекомендуют быть максимально внимательными:

проверять состояние шин, тормозов и световых приборов;

пользоваться ремнями безопасности;

сбавлять скорость и держать дистанцию;

избегать резких маневров и торможений.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить на спецлинию 102.

Напомним, мы сообщали, что сегодня в Одессе и области ожидается снег. Также мы писали о том, как Одесса готовится к непогоде.