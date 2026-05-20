Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

Презентація 3D-моделі. Фото: Валерія Кравцова

Суперечка про вік Одеси триває вже не одне десятиліття — і досі не має однозначної відповіді. Одні відраховують історію міста від 1794 року, інші наполягають, що письмові згадки про Хаджибей сягають 1415 року, а отже місту вже 611 років. Щоб поставити крапку в цій дискусії та довести: на місці сучасної Одеси була не просто рибальська слобода, а справжня укріплена фортеця з мурами, вежами і портом — одеські дослідники створили її тривимірну реконструкцію. Модель побудована на основі наукових планів і архівних матеріалів і вперше дає можливість побачити Хаджибей таким, яким він був насправді.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з авторами 3D-реконструкції Хаджибеївської фортеці та дізналися, як і навіщо її було створено.

Заснування Одеси

Питання про те, чим насправді був Хаджибей — портовим містом чи селом — не втихає в одеській історичній спільноті давно. Підначують тему й імперські наративи, за якими стверджується, що Одеса була створена на ненаселеному місці у 1794 році. Саме бажання раз і назавжди закрити дискусію й стало відправною точкою для створення реконструкції.

"Дискусія, чи є Хаджибей, Кочубіїв містом, або це є село, або це є порт, вона триває не один рік. І боротьба за те, що це є переддень Одеси, теж триває достатньо, можливо, вже 30 років. Власне, всі ці дискусії підштовхнули до ідеї, як же, власне, відтворити цю фортецю, як вона виглядала. Щоб довести один раз і назавжди, що це не село. Це фортеця, яка мала свої мури, яка мала свою структуру, яка мала порт", — пояснює історик Олена Бачинська.

Історик Олена Бачинська про фортецю Хаджибей. Фото: Новини.LIVE

Хаджибей у 3D-моделі

Реконструкція створювалася на основі планів із монографії одеського дослідника Андрія Красножона — саме він консультував команду і підказував, які деталі і з яких джерел краще брати. Головна складність полягала в тому, що планів збереглося багато, але вони різняться між собою: довелося ретельно відбирати кожен елемент. У результаті модель дозволяє розгледіти фортецю детально — двір, гарнізон, вежі з гарматами та окрему будівлю зі зброєю.

Читайте також:

"Можна з'ясувати, що був двір, був гарнізон, було як мінімум дві вежі, на яких розташовувалися самі гармати. Також у дворі, окрім гарнізону, ще була будівля, де була зброя. Тобто сама по суті фортеця дуже велика, вона масштабна, на моделі можна буде це розглянути", — пояснює авторка 3D-реконструкції Валерія Кравцова.

Авторка 3D-моделі Валерія Кравцова. Фото: Новини.LIVE

3D-реконструкція Хаджибеївської фортеці. Фото: Валерія Кравцова

Одесі — 611 років

Архіви, що відкрилися в Польщі та Стамбулі, дають безперервну письмову згадку про Хаджибей із 1415 року. За загальноприйнятою світовою практикою, вік міста відраховується саме від першої письмової згадки — а отже, Одесі не 231 рік, а значно більше.

"У всьому світі вік міста відраховується від першої письмової згадки. Питання архівів, які відкрилися в Польщі, які відкрилися в Стамбулі, говорить нам про те, що це безперервна писемна згадка з 1415 року. Тому цілком важливо і можливо довести, що вік Одеси набагато більший", — наголошує Олена Бачинська.

3D-реконструкція Хаджибеївської фортеці. Фото: Валерія Кравцова

Перша письмова згадка про місто, яке безперервно існувало досі, датується 19 травня 1415 року! Польський історик Ян Длугош уперше згадує порт Коцюбієв, через який вантажили зерно. Однак офіційна дата, що фігурує у багатьох джерелах, — 1794 рік, що дає лише 232 роки. Автором цієї дати став історик та чиновник Аполлон Скальковський у 1840-х роках. Багато дослідників сьогодні зводяться до того, що Скальковський створив гарну імперську міфологію для генерал-губернатора Михайла Воронцова, щоб вислужитися перед імператором Миколою I. Історик узяв день закладення порту і зв'язав його з 2 вересня — днем ​​коронації Миколи I, яка відбулася 1825 року. Хоча сам рескрипт Катерини II про будівництво порту в Хаджибеї було підписано 27 травня (9 червня за новим стилем) 1794 року.

Зв'язок поколінь

Фортеця двічі брала участь у великих військових кампаніях — козаки двічі штурмували її в ході Російсько-турецьких воєн кінця XVIII століття. Серед учасників одного зі штурмів був Петро Калнишевський — останній кошовий Війська Запорізького, нині зарахований до лику святих Православної церкви України. Цей зв'язок між давньою фортецею та сучасністю дослідники вважають символічним і невипадковим.

"В одному з штурмів брав участь безпосередньо Петро Калнишевський, останній Кошовий Війська Запорізького. Мало того, це святий нашої православної церкви України. Це дуже знакова фігура не тільки для Одеси, а й для всієї України і всього українства світового. Ця територія знов стала фортецею. Фортецею вже від іншого неприятеля, від нинішнього агресора московитів. І вона, знаєте, аналогія така дуже чітка вийшла. Це, фактично, є свідченням такої тяглості нашої військової, мілітарної, української традиції", — історик, активіст та військовослужбовець Сергій Гуцалюк.

Представник Оперативного командування "Південь" про фортецю Хаджибей. Фото: Новини.LIVE

Автори проєкту вже звернулися до міської влади з пропозицією розмістити модель на офіційному сайті мерії та продовжити роботу над нею. На їхню думку, це не лише питання туристичної привабливості, а й питання ідентичності — міста, яке нарешті може показати своє справжнє обличчя.

Раніше Новини.LIVE розбиралися з питанням перейменування Хаджибея в Одесу — доктор історичних наук Олександр Музичко пояснив, що жодного указу про перейменування міста не існує, а офіційна дата заснування Одеси 2 вересня 1794 року є здебільшого ідеологічним конструктом, а не науково обґрунтованим фактом.

Також ми розповідали про те, як Хаджибей став Одесою — назва "Одеса" вперше з'явилась в офіційних документах у лютому 1794 року, але й тоді це не було актом перейменування: ще тривалий час обидві назви співіснували в документах паралельно.