Одессе — 611 лет: как выглядит крепость Хаджибей в 3D-модели

Презентация 3D-модели. Фото: Валерия Кравцова

Спор о возрасте Одессы длится уже не одно десятилетие — и до сих пор не имеет однозначного ответа. Одни отсчитывают историю города от 1794 года, другие настаивают, что письменные упоминания о Хаджибее достигают 1415 года, а значит городу уже 611 лет. Чтобы поставить точку в этой дискуссии и доказать: на месте современной Одессы была не просто рыбацкая слобода, а настоящая укрепленная крепость со стенами, башнями и портом — одесские исследователи создали ее трехмерную реконструкцию. Модель построена на основе научных планов и архивных материалов и впервые дает возможность увидеть Хаджибей таким, каким он был на самом деле.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с авторами 3D-реконструкции Хаджибеевской крепости и узнали, как и зачем она была создана.

Основание Одессы

Вопрос о том, чем на самом деле был Хаджибей — портовым городом или селом — не утихает в одесском историческом сообществе давно. Подстегивают тему и имперские нарративы, по которым утверждается, что Одесса была создана на ненаселенном месте в 1794 году. Именно желание раз и навсегда закрыть дискуссию и стало отправной точкой для создания реконструкции.

"Дискуссия, является ли Хаджибей, Кочубеев городом, или это село, или это порт, она длится не один год. И борьба за то, что это преддверие Одессы, тоже продолжается достаточно, возможно, уже 30 лет. Собственно, все эти дискуссии подтолкнули к идее, как же, собственно, воссоздать эту крепость, как она выглядела. Чтобы доказать один раз и навсегда, что это не село. Это крепость, которая имела свои стены, которая имела свою структуру, которая имела порт", — объясняет историк Елена Бачинская.

Историк Елена Бачинская о крепости Хаджибей. Фото: Новини.LIVE

Хаджибей в 3D-модели

Реконструкция создавалась на основе планов из монографии одесского исследователя Андрея Красножона — именно он консультировал команду и подсказывал, какие детали и из каких источников лучше брать. Главная сложность заключалась в том, что планов сохранилось много, но они различаются между собой: пришлось тщательно отбирать каждый элемент. В результате модель позволяет разглядеть крепость детально — двор, гарнизон, башни с пушками и отдельное здание с оружием.

"Можно выяснить, что был двор, был гарнизон, было как минимум две башни, на которых располагались сами пушки. Также во дворе, кроме гарнизона, еще было здание, где было оружие. То есть сама по сути крепость очень большая, она масштабная, на модели можно будет это рассмотреть", — объясняет автор 3D-реконструкции Валерия Кравцова.

Автор 3D-модели Валерия Кравцова. Фото: Новини.LIVE

3D-реконструкция Хаджибеевской крепости. Фото: Валерия Кравцова

Одессе — 611 лет

Архивы, открывшиеся в Польше и Стамбуле, дают непрерывное письменное упоминание о Хаджибее с 1415 года. По общепринятой мировой практике, возраст города отсчитывается именно от первого письменного упоминания — а значит, Одессе не 231 год, а значительно больше.

"Во всем мире возраст города отсчитывается от первого письменного упоминания. Вопрос архивов, которые открылись в Польше, которые открылись в Стамбуле, говорит нам о том, что это непрерывное письменное упоминание с 1415 года. Поэтому вполне важно и возможно доказать, что возраст Одессы гораздо больше", — отмечает Елена Бачинская.

3D-реконструкция Хаджибеевской крепости. Фото: Валерия Кравцова

Первое письменное упоминание о городе, который непрерывно существовал до сих пор, датируется 19 мая 1415 года! Польский историк Ян Длугош впервые упоминает порт Коцюбиев, через который грузили зерно. Однако официальная дата, фигурирующая во многих источниках, — 1794 год, что дает лишь 232 года. Автором этой даты стал историк и чиновник Аполлон Скальковский в 1840-х годах. Многие исследователи сегодня сводятся к тому, что Скальковский создал красивую имперскую мифологию для генерал-губернатора Михаила Воронцова, чтобы выслужиться перед императором Николаем I. Историк взял день закладки порта и связал его со 2 сентября — днем коронации Николая I, которая состоялась в 1825 году. Хотя сам рескрипт Екатерины II о строительстве порта в Хаджибее был подписан 27 мая (9 июня по новому стилю) 1794 года.

Связь поколений

Крепость дважды участвовала в крупных военных кампаниях — казаки дважды штурмовали ее в ходе Русско-турецких войн конца XVIII века. Среди участников одного из штурмов был Петр Калнышевский — последний кошевой Войска Запорожского, ныне причисленный к лику святых Православной церкви Украины. Эту связь между древней крепостью и современностью исследователи считают символической и неслучайной.

"В одном из штурмов участвовал непосредственно Петр Калнышевский, последний Кошевой Войска Запорожского. Мало того, это святой нашей православной церкви Украины. Это очень знаковая фигура не только для Одессы, но и для всей Украины и всего украинства мирового. Эта территория вновь стала крепостью. Крепостью уже от другого неприятеля, от нынешнего агрессора московитов. И она, знаете, аналогия такая очень четкая получилась. Это, фактически, является свидетельством такой преемственности нашей военной, милитарной, украинской традиции", — историк, активист и военнослужащий Сергей Гуцалюк.

Представитель Оперативного командования "Юг" о крепости Хаджибей. Фото: Новини.LIVE

Авторы проекта уже обратились к городским властям с предложением разместить модель на официальном сайте мэрии и продолжить работу над ней. По их мнению, это не только вопрос туристической привлекательности, но и вопрос идентичности — города, который наконец может показать свое истинное лицо.

Ранее Новости.LIVE разбирались с вопросом переименования Хаджибея в Одессу — доктор исторических наук Александр Музычко объяснил, что никакого указа о переименовании города не существует, а официальная дата основания Одессы 2 сентября 1794 года является в основном идеологическим конструктом, а не научно обоснованным фактом.

Также мы рассказывали о том, как Хаджибей стал Одессой — название "Одесса" впервые появилось в официальных документах в феврале 1794 года, но и тогда это не было актом переименования: еще долгое время оба названия сосуществовали в документах параллельно.