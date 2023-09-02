Одесі виповнилося 229 років

Одесити на вулиці Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Щороку традиційно 2 вересня Одеса відзначає День міста. Втім через війну вже другий рік поспіль урочисті масові заходи у місті не проводяться. Попри це, одесити не впадають у відчай, а знаходять час, аби прогулятися центральними вулицями та привітати один одного.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися головною вулицею Одеси, де на власні очі побачили, яка атмосфера панує у місті та поспілкувалися з мешканцями. Про що говорять одесити у день народження міста та які найзаповітніші їх мрії — читайте у матеріалі.

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Підняття прапора

Попри те, що в країні діє воєнний стан, традиція підіймати державний прапор України у День міста, в Одесі залишилася. Через багатолюдний мітинг, що пройшов вранці під стінами мерії, урочисті заходи довелося змістити у часі. Попри це, синьо-жовтий стяг, а також і прапори усіх військ, які сьогодні захищають нашу країну від агресора та держпрапори країн, які підтримують Україну у боротьбі, замайоріли біля міської ради.

Урочисті заходи з нагоди Дня міста. Фото: Одеська міська рада

Одеси Дмитро цього дня на роботі. Каже, де б він не був, ріднішого та кращого міста для нього нема у всьому світі. Тому й не поїхав за кордон, коли розпочалася війна.

Одесит Дмитро. Фото: Новини.LIVE

"Я залишився вдома, аби підтримувати країну тут. Сьогодні День міста, традиційно, ми звикли, що в Одесі відбуваються масові заходи, але зараз головне перемогти ворога і повернути мир та спокій у всі міста", — зазначив одесит Дмитро.

До Дня міста погасили марку

У 229-ий день народження Одеси на пам’ять погасили марку. На ній зображені архітектурні пам’ятки ЮНЕСКО чорноморської перлини. До речі, історія міста добре відома тільки з 1415 року як міста Хаджибей, хоча на території нинішньої Одеси люди почали селитися ще в античні часи. Вперше назва міста Одеса зустрічається 10 січня 1795 року.

Фонтан у Міському саду. Фото: Новини.LIVE

Киянин Дмитро, який приїхав до Одеси на вихідні, каже, за останні роки менталітет мешканців міста, а також їх погляди кардинально змінилися. Люди згуртувалися навколо спільної біди та протистоять ворогу.

Киянин Дмитро. Фото: Новини.LIVE

"Я звернув увагу, що у День міста, одесити вітають один одного, посміхаються, висловлюють щирі побажання процвітання рідній Одесі та якнайшвидшій перемозі. Такі щирі та людяні, що аж дух перехоплює. Мене вразила центральна частина міста: тут є де відпочити, на що подивитися. Шкода, що через війну не можна прогулятися Приморським бульваром та Потьомкінськими сходами, але після перемоги все наздоженемо", — поділився своїми враженнями киянин Дмитро.

Атмосфера на вул.Дерибасівській

Із самого ранку на центральній вулиці міста життя вирує. Тепла погода дозволяє одеситам та гостям Одеси відвідати піші екскурсії або ж прокататися на одній з екскурсійних автівок, де працює одесит Микола. Чоловік розповідає, що разом із колегою показують Одесу всьому світу.

Одесит Микола. Фото: Новини.LIVE

"Мені б хотілося сьогодні побажати всім одеситам витримки та сили та обов’язково не впадати у відчай. Я народився в Одесі й не уявляю свого життя деінде. Тут моя родина, тут я знаю кожен закуток, тут мої друзі та знайомі", — зазначив одесит Микола.

Екскурсійні автівки. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про назву "Одеса"

Існує кілька версій про походження назви "Одеса": перше, що це місто назвали на честь давньогрецької колонії Одессос, яка розташовувалася в Північному Причорномор’ї; друге, що слово "Одеса" — це прочитаний навпаки французький вираз "assez d’eau" або "води достатньо". Так чи інакше, але води, що омиває береги Одеси — достатньо. Адже туристів наше місто приваблює саме відпочинком на чорноморському узбережжі та цікавою історією.

Центральна вулиця міста. Фото: Новини.LIVE

Краєзнавець Ольга Потєхіна у День міста проводить екскурсії для гостей, зокрема з Миколаєва. Каже, попри те, що багато років працює в цій сфері, вже багато років відкриває для себе Одесу по-новому.

Краєзнавець Ольга Потєхіна. Фото: Новини.LIVE

"Хотілося б побажати Одесі та Україні перемоги, перш за все, завжди посміхатися, щоб ця посмішка буда щирою та не безпідставною. Одеса ніколи не була самотня. Вона, наче справжня мати-господиня завжди приймає гостей", — резюмувала Ольга Потєхіна.

Як бачимо, сьогодні та й в принципі, як завжди, одесити намагаються знаходити позитивні моменти у житті та радіти їм. Люди не розчаровані, що нема традиційних гулянь, розуміють, що в країні війна і зараз найголовніше — перемогти ворога. А після цього ми ще обов’язково влаштуємо традиційні щедрі застілля та гучні святкування.