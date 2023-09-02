Одессе исполнилось 229 лет

Одесситы на улице Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Каждый год традиционно 2 сентября Одесса отмечает День города. Впрочем, в результате военных действий уже второй год подряд торжественные массовые мероприятия в городе не проводятся. Несмотря на это, одесситы не отчаиваются, а находят время, чтобы прогуляться по центральным улицам и поздравить друг друга.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по главной улице Одессы, где собственными глазами увидели, какая атмосфера царит в городе и пообщались с жителями. О чем говорят одесситы в день рождения города и какие заветные мечты — читайте в материале.

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Поднятие флага

Несмотря на то, что в стране действует военное положение, традиция поднимать государственный флаг Украины в День города в Одессе осталась. Из-за многолюдного митинга, прошедшего утром под стенами мэрии, торжественные мероприятия пришлось сместить во времени. Несмотря на это, сине-желтый флаг, а также флаги всех войск, которые сегодня защищают нашу страну от агрессора и госфлаги стран, поддерживающих Украину в борьбе, развеялись у городского совета.

Торжества по случаю Дня города. Фото: Одесский городской совет

Одессит Дмитрий в этот день на работе. Говорит, где бы он ни был, родного и лучшего города для него нет во всем мире. Потому и не уехал за границу, когда началась война.

Одессит Дмитрий. Фото: Новини.LIVE

"Я остался дома, чтобы поддерживать страну здесь. Сегодня День города, традиционно, мы привыкли, что в Одессе проходят массовые мероприятия, но сейчас главное победить врага и вернуть мир и покой во все города", — отметил одессит Дмитрий.

Ко Дню города погасили марку

В 229 день рождения Одессы на память погасили марку. На ней изображены архитектурные памятки ЮНЕСКО черноморской жемчужины.

Кстати, история города хорошо известна только с 1415 как города Хаджибей, хотя на территории нынешней Одессы люди начали селиться еще в античные времена. Впервые название города встречается 10 января 1795 года.

Фонтан в городском саду. Фото: Новини.LIVE

Приехавший в Одессу на выходные киевлянин Дмитрий говорит, за последние годы менталитет жителей города, а также их взгляды кардинально изменились. Люди сплотились вокруг общей беды и противостоят врагу.

Киевлянин Дмитрий. Фото: Новини.LIVE

"Я обратил внимание, что в День города, одесситы поздравляют друг друга, улыбаются, выражают искренние пожелания процветания родной Одессе и скорейшей победе. Такие искренние и человечные, что дух перехватывает. Меня поразила центральная часть города: здесь есть где отдохнуть, на что посмотреть. Жаль, что из-за войны нельзя прогуляться по Приморскому бульвару и Потемкинской лестнице, но после победы все догоним", — поделился своими впечатлениями киевлянин Дмитрий.

Атмосфера на ул. Дерибасовской

С самого утра на центральной улице города жизнь бурлит. Теплая погода позволяет одесситам и гостям Одессы посетить пешие экскурсии или прокатиться на одном из экскурсионных автомобилей, где работает одессит Николай. Мужчина рассказывает, что вместе с коллегой показывают Одессу всему миру.

Одессит Николай. Фото: Новини.LIVE

"Мне бы хотелось сегодня пожелать всем одесситам выдержки и силы, а также не отчаиваться. Я родился в Одессе и не представляю своей жизни где-нибудь. Здесь моя семья, здесь я знаю каждый уголок, здесь мои друзья и знакомые", — отметил одессит Николай.

Экскурсионные автомобили. Фото: Новини.LIVE

Что известно о названии "Одесса"

Существует несколько версий происхождения названия "Одесса": первое, что этот город назвали в честь древнегреческой колонии Одессос, которая располагалась в Северном Причерноморье, а второе, что слово "Одесса" — это прочитанное наоборот французское выражение "assez d'eau" или "воды достаточно". Так или иначе, но воды, омывающей берега Одессы, достаточно. Ведь туристов наш город привлекает отдыхом на черноморском побережье и интересной историей.

Центральная улица города. Фото: Новини.LIVE

Краевед Ольга Потехина в День города проводит экскурсии для гостей, в том числе из Николаева. Говорит, что, несмотря на то, что много лет работает в этой сфере, уже много лет открывает для себя Одессу по-новому.

Краевед Ольга Потехина. Фото: Новини.LIVE

"Хотелось бы пожелать Одессе и Украине победы, прежде всего, всегда улыбаться, чтобы эта улыбка была искренней и не безосновательной. Одесса никогда не была одинока. Она как будто настоящая мать-хозяйка всегда принимает гостей", — резюмировала Ольга Потехина.

Как видим, сегодня, да и в принципе, как всегда, одесситы пытаются находить положительные моменты в жизни и радоваться им. Люди не разочарованы, что нет традиционных гуляний, понимают, что в стране война и сейчас самое главное — победить врага. А после этого мы обязательно устроим традиционные щедрые застолья и громкие празднества.