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Одесі загрожує екологічна катастрофа через втікача до РФ

29 листопада 2024 13:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Через сміттєвий полігон Одесі загрожує екологічна катастрофа, деталі
Сміттєвий полігон "Дальницькі кар'єри". Фото: Зелений лист
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сміттєвий полігон "Дальницькі кар'єри" не відповідає сучасним екологічним стандартам. Це створює загрозу для довкілля й здоров'я одеситів. А серед тих, хто відповідає за звалище, досі залишаються люди, близькі до зрадника Ігоря Маркова.

Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.

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Небезпечні відходи

За словами еколога Владислава Михайленка, "Дальницькі кар'єри" тільки умовно можна назвати полігоном. Фактично ж це звичайне сміттєзвалище.

"Полігон — це така спеціально обладнана територія, споруда, яка захищає довкілля від впливу цього полігону. Там має бути протифільтраційний шар, щоб нічого не проникало в землю, фільтрат не просочувався в ґрунт, спеціальний шар, який захищає від зливових опадів цю територію", — говорить експерт. 

На "Дальницьких кар'єрах" нічого такого немає. Крім того, територія використовується з 1968 року й за цей час суттєво зносилася. Відходи гниють, викидаючи у повітря небезпечні гази й сполуки, наприклад, діоксини.

"Це найнебезпечніші речовини в світі. Чим більше відходів, тим більше цих газів, тим на дальші дистанції вони розповсюджуються", — розповідає Владислав Михайленко.

Російський слід

Протягом 25 років полігоном керувала компанія "Союз", яка належала одеському бізнесмену і політику Ігорю Маркову. Зазначимо, він очолював проросійську партію "Родина" і у 2014 році втік до Росії, де займається антиукраїнською пропагандою. У 2022 році СБУ оголосила втікача у міжнародний розшук.

За даними розслідувачів, до 2019 року серед власників компанії (зараз вона має назву "Кліар сіті") значилися соратники Маркова. І навіть зараз директором підприємства є Юрій Кривенко, якого вважають близьким до політика-втікача. Зокрема, він працював помічником лідера "Родини", коли той був народним депутатом. 

У 2023 році виконком Одеської міськради ухвалив рішення про перехід "Дальницьких кар'єрів" в управління міській громаді. Але це рішення так і не набуло чинності. Місто досі судиться з фірмою "Кліар сіті" щодо майбутнього звалища.

Нагадаємо, мешканці Одещини скаржаться на шкідливі викиди цементного заводу у селі Вигода. Також ми повідомляли про екологічні загрози для Чорного моря.

Одеса сміття екологічна загроза сміттєзвалища Новини Одеси

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