Из-за мусорного полигона Одессе грозит экологическая катастрофа, детали

Мусорный полигон "Дальницкие карьеры". Фото: Зеленый лист

Мусорный полигон "Дальницкие карьеры" не отвечает современным экологическим стандартам. Это создает угрозу для окружающей среды и здоровья одесситов. А среди тех, кто отвечает за свалку, до сих пор остаются люди, близкие предателю Игорю Маркову.

Об этом сообщили в Центре публичных расследований.

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Опасные отходы

По словам эколога Владислава Михайленко, "Дальницкие карьеры" только условно можно назвать полигоном. Фактически же это обычная свалка.

"Полигон — это такая специально оборудованная территория, сооружение, которое защищает окружающую среду от влияния этого полигона. Там должен быть противофильтрационный слой, чтобы ничего не проникало в землю, фильтрат не просачивался в грунт, специальный слой, защищающий от ливневых осадков эту территорию", — говорит эксперт.

На "Дальницких карьерах" ничего такого нет. Кроме того, территория используется с 1968 года, и за это время существенно сносилась. Отходы гниют, выбрасывая в воздух опасные газы и соединения, например диоксины.

"Это самые опасные вещества в мире. Чем больше отходов, тем больше этих газов, тем на дальнейшие дистанции они распространяются", — рассказывает Владислав Михайленко.

Российский след

В течение 25 лет полигоном руководила компания "Союз", принадлежавшая одесскому бизнесмену и политику Игорю Маркову. Отметим, он возглавлял пророссийскую партию "Родина" и в 2014 году сбежал в Россию, где занимается антиукраинской пропагандой. В 2022 году СБУ объявила беглеца в международный розыск.

По данным расследователей, до 2019 года среди владельцев компании (сейчас она называется "Клиар сити") числились соратники Маркова. И даже сейчас директором предприятия является Юрий Кривенко, которого считают близким к беглому политику. В частности, он работал помощником лидера "Родины", когда он был народным депутатом.

В 2023 году исполком Одесского горсовета принял решение о переходе "Дальницких карьеров" в управление городской громаде. Но это решение так и не вступило в силу. Город до сих пор судится с фирмой "Клиар сити" по поводу предстоящей свалки.

Напомним, жители Одесской области жалуются на вредные выбросы цементного завода в селе Выгода. Также мы сообщали об экологических угрозах Черному морю.