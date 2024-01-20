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Одесит, який відмовився служити, отримав судовий вирок

20 січня 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесит, який відмовився служити, отримав судовий вирок
Військові на навчанні. Ілюстративне фото: Андрій Марієнко. УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Суд в Одесі призначив випробувальний термін чоловіку, який відмовився від служби в армії. Відомо, що призовник придатний до військової служби за результатами ВЛК.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Деталі справи

За наявною інформацією, чоловіка визнали придатним до військової служби, але він відмовився від мобілізації та не прибув у військову частину у той же день. Суд визнав його винним у відмові від мобілізації та спочатку призначив термін у 3 роки позбавлення волі. Однак через те, що це була перша судимість чоловіка, суд вирішив звільнити його від відбування реального терміну. Йому призначили випробувальний термін тривалістю 1 рік та 6 місяців.

Нагадаємо, в Одесі військові у різних районах міста зупинили тролейбус та маршрутку для пошуку потенційних мобілізованих, що обурило пасажирів.

Також ми писали, що скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень на доопрацюванні. Наразі його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України.

Додамо, адвокат Олексій Шалару заявив, що у разі наявності підстав для відстрочки від військової служби військовозобов'язаний повинен прийти до ТЦК і повідомити про це. При цьому він зазначив, що якщо людина жодного разу не була в ТЦК з 9-го класу, то це ненормально.

Одеса
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Новини Одеси
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