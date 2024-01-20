Одессит, отказавшийся служить, получил судебный приговор

Военные на учебе. Иллюстративное фото: Андрей Мариенко. УНИАН

Суд в Одессе назначил испытательный срок мужчине, отказавшемуся от службы в армии. Известно, что призывник годен к военной службе по результатам ВВК.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали дела

По имеющейся информации, мужчину сочли годным к военной службе, но он отказался от мобилизации и не прибыл в воинскую часть в тот же день. Суд признал его виновным в отказе от мобилизации и первоначально назначил срок в 3 года лишения свободы. Однако из-за того, что это была первая судимость мужчины, суд решил освободить его от отбывания реального срока. Ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год и 6 месяцев.

Напомним, в Одессе военные в разных районах города остановили троллейбус и маршрутку для поиска потенциальных мобилизованных, что возмутило пассажиров.

Также мы писали, что скандальный законопроект об усилении мобилизации уже вторую неделю на доработке. В настоящее время его нормы противозаконны, а действия представителей ТЦК нарушают Конституцию Украины.

Адвокат Алексей Шалару заявил, что в случае наличия оснований для отсрочки от военной службы военнообязанный должен прийти в ТЦК и сообщить об этом. При этом он отметил, что если человек ни разу не находился в ТЦК с 9-го класса, то это ненормально.