За гроші допомагали мешканцям Одещини отримувати білі квитки - перекрито канал ухилянтів

Обшук у фігурантів. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області.

На Одещині затримали ділків, які за гроші допомагали оформляти інвалідності, завдяки яким чоловіки звільнялися зі служби у ЗСУ. Однак їх піймали на гарячому, фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 47-річна бухгалтерка медзакладу пообіцяла військовому, який перебував на лікуванні, за 210 000 гривень оформити його дружині та матері медичну документацію. Вказаний в ній діагноз дозволив би їм в подальшому отримати групу інвалідності. Як з'ясувалось, подібні "послуги" надавав 23-річний житель Одеси. Правоохоронці задокументували, як молодик підшукав військовозобов’язаного громадянина і запропонував за 2 600 доларів здійснити вплив на працівників кількох установ, уповноважених встановлювати групи інвалідності. Спільники мали виготовити довідки про наявність інвалідності у його матері.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Під виглядом осіб, що доглядають за "хворими" рідними, військові мали можливість уникнути служби і за бажанням виїхати за кордон. Крім того, молодик з Одеси обіцяв клієнту надати "свого" водія, що нібито безперешкодно перевозить чоловіків у сусідні країни. Поліцейські затримали ділків у процесуальному порядку після отримання ними обумовлених коштів.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди), а чоловіку за ч. 2 ст. 369-2 ККУ та ч. 3 ст. 332 ККУ (одержання неправомірної вигоди та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділка, який за гроші допомагав стати правоохоронцем. А також про чоловіка, який проігнорував повістку від ТЦК.