За деньги помогали жителям Одесской области получать белые билеты - перекрыт канал уклонистов

Обыск у фигурантов. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области задержали дельцов, которые за деньги помогали оформлять инвалидности, благодаря которым мужчины увольнялись со службы в ВСУ. Однако их поймали с поличным, фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 47-летняя бухгалтер медучреждения пообещала военному, который находился на лечении, за 210 000 гривен оформить его жене и матери медицинскую документацию. Указанный в ней диагноз позволил бы им в дальнейшем получить группу инвалидности. Как выяснилось, подобные "услуги" оказывал 23-летний житель Одессы. Правоохранители задокументировали, как молодой человек подыскал военнообязанного гражданина и предложил за 2 600 долларов оказать влияние на работников нескольких учреждений, уполномоченных устанавливать группы инвалидности. Сообщники должны были изготовить справки о наличии инвалидности у его матери.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Под видом лиц, ухаживающих за "больными" родными, военные имели возможность избежать службы и по желанию выехать за границу. Кроме того, молодой человек из Одессы обещал клиенту предоставить "своего" водителя, который якобы беспрепятственно перевозит через мужчин в соседние страны. Полицейские задержали дельцов в процессуальном порядке после получения ими оговоренных средств.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды), а мужчине по ч. 2 ст. 369-2 УКУ и ч. 3 ст. 332 УКУ (получение неправомерной выгоды и организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о дельце, который за деньги помогал стать правоохранителем. А также о мужчине, который проигнорировал повестку от ТЦК.