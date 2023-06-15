Одесит організував шахрайську схему викрадання коштів через Telegram

Затримання організаторі схеми. Фото: Офіс Генерального прокурора

За даними ДБР, у Києві була розкрита злочинна група, яка займалася обманом та привласненням грошей в українців. Організатором виявився одесит.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі схеми

За досудовим розслідуванням, учасники групи створили кілька Telegram-каналів, що стосувалися інвестиційних проєктів з фінансами та криптовалютою. Щоб збільшити свою аудиторію, вони використовували спам-розсилку для рекламування цих каналів.

За допомогою фішингових-ботів, які видавалися за офіційні чат-боти компанії ДТЕК, злочинці викрадали акаунти користувачів Telegram. За попередніми даними, вони незаконно отримали доступ до понад 15 тисяч акаунтів, а близько 3 тисяч осіб постраждали від фінансового шахрайства.

Підроблений чат-бот. Фото: Офіс Генерального прокурора

Організатором злочинної групи виявився мешканець Одеси, який був затриманий. Разом з ним ще двом учасникам схеми було повідомлено про підозру, і вирішується питання про застосування запобіжних заходів.

Правоохоронці розслідують всіх учасників злочинної групи та забезпечують арешт коштів на їх банківських рахунках, які були незаконно нажиті.

Під час обшуків у злочинців було вилучено комп'ютерну техніку та серверне обладнання, які вони використовували у своїй злочинній діяльності. Наразі проводяться комп'ютерно-технічні експертизи для з'ясування всіх деталей. А правоохоронці також встановлюють осіб, які постраждали від шахрайства та розраховують суму завданих збитків.

Обшуки у підозрюваних. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, в Одесі розкрили Telegram-канал, де адміністратори обманювали громадян, які замовляли електронні сигарети. Канал, що мав понад три тисячі підписників, пропонував товар за передоплатою, але не виконував своїх зобов'язань.