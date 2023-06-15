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Одессит организовал мошенническую схему похищения средств через Telegram

15 июня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одессит организовал мошенническую схему похищения средств через Telegram
Задержание организатора схемы. Фото: Офис Генерального прокурора
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По данным ГБР, в Киеве была раскрыта преступная группа, которая занималась обманом и присвоением денег у украинцев. Организатором оказался одессит.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Детали схемы

Согласно досудебному расследованию, участники группы создали несколько Telegram-каналов, касающихся инвестиционных проектов с финансами и криптовалютой. Чтобы увеличить свою аудиторию, они использовали спам-рассылку для рекламы этих каналов.

С помощью фишинговых-ботов, которые выдавались за официальные чат-боты компании ДТЭК, преступники похищали аккаунты пользователей Telegram. По предварительным данным, они незаконно получили доступ к более чем 15 тысячам аккаунтов, а около 3 тысяч человек пострадали от финансового мошенничества.

Поддельный чат-бот. Фото: Офис Генерального прокурора

Организатором преступной группы оказался задержанный житель Одессы. Вместе с ним еще двум участникам схемы было доложено о подозрении, и решается вопрос о применении мер.

Правоохранители расследуют всех участников преступной группы и обеспечивают арест средств на их банковских счетах, незаконно нажитых.

Во время обысков у преступников была изъята компьютерная техника и серверное оборудование, которые они использовали в своей преступной деятельности. Проводятся компьютерно-технические экспертизы для выяснения всех деталей. А правоохранители также устанавливают лиц, пострадавших от мошенничества и рассчитывающих сумму нанесенного ущерба.

Обыски у подозреваемых. Фото: Офис Генерального прокурора
Обыски у подозреваемых. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, в Одессе раскрыли Telegram-канал, где администраторы обманывали граждан, заказывавших электронные сигареты. Канал, имевший более трех тысяч подписчиков, предлагал товар по предоплате, но не выполнял своих обязательств.

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