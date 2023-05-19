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Одеські кіберполіцейські розкрили шахрайський Telegram-канал

19 травня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські кіберполіцейські розкрили шахрайський Telegram-канал
Затримання шахрая в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі розкрили Telegram-канал, де адміністратори обманювали громадян, які замовляли електронні сигарети. Канал, що мав понад три тисячі підписників, пропонував товар за передоплатою, але не виконував своїх зобов'язань.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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За попередніми даними, поліція з'ясувала, що за цим шахрайством стоїть житель Одеси, раніше судимий за крадіжки та грабежі. В результаті обшуків у його місці проживання було вилучено комп'ютерну і телефонну техніку, банківські картки та інші матеріали, які можуть стати важливими доказами в справі.

Листування шахрая із покупцем. Фото: ГУНП в Одеській області
Листування шахрая із покупцем. Фото: ГУНП в Одеській області

Наразі правоохоронці встановили шістьох громадян, які вже перерахували кошти, але так і не отримали замовлені товари. Проте, через значну кількість підписників на каналі, виникла потреба в подальшому встановленні додаткових постраждалих і оцінки завданих їм збитків.

За наявних доказів, правоохоронні органи повідомили підозрюваному про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також про вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За вчинений злочин він може бути засуджений до позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 134 тисяч гривень.

Нагадаємо, чоловік, який перебуває в СІЗО в Одесі, засуджений за майнові злочини та очікував переведення до в'язниці на виконання п'ятирічного терміну позбавлення волі, вирішив зайнятися шахраюванням. Тепер йому загрожує додаткове тривале ув'язнення.

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