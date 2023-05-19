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Одесские киберполицейские раскрыли мошеннический Telegram-канал

19 мая 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские киберполицейские раскрыли мошеннический Telegram-канал
Задержание жулика в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе раскрыли Telegram-канал, где администраторы обманывали граждан, заказывавших электронные сигареты. Канал, в котором более трех тысяч подписчиков, предлагал товар по предоплате, но не выполнял своих обязательств.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным, полиция выяснила, что за этим мошенничеством стоит житель Одессы, ранее судимый за кражи и грабежи. В результате обысков в его месте жительства были изъяты компьютерная и телефонная техника, банковские карточки и другие материалы, которые могут стать важными доказательствами в деле.

Переписка мошенника с покупателем. Фото: ГУНП в Одесской области
Переписка мошенника с покупателем. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители установили шестерых граждан, которые уже перечислили средства, но так и не получили заказанные товары. Однако из-за значительного количества подписчиков на канале возникла потребность в дальнейшем установлении дополнительных пострадавших и оценки нанесенного им ущерба.

По имеющимся доказательствам правоохранительные органы сообщили подозреваемому о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, а также о совершении незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. За совершенное преступление он может быть приговорен к лишению свободы на срок от трех до восьми лет. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 134 тысяч гривен.

Напомним, мужчина, находящийся в СИЗО в Одессе, осужден за имущественные преступления и ожидал перевода в тюрьму на выполнение пятилетнего срока лишения свободы, решил заняться мошенничеством. Теперь ему грозит дополнительное продолжительное заключение.

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