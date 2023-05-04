Продавав неіснуючий товар: в одеському СІЗО викрили шахрая

Жінку ошукали шахраї. Фото: google

Чоловік, який перебуває в СІЗО в Одесі, засуджений за майнові злочини та очікував переведення до в'язниці на виконання п'ятирічного терміну позбавлення волі, вирішив зайнятися шахраюванням. Тепер йому загрожує додаткове тривале ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Правоохоронні органи викрили 38-річного ув'язненого, який ошукав вісім осіб на продажі портативних зарядних пристроїв. Підозрюваний розмістив оголошення про продаж нових та вживаних зарядних пристроїв на популярному сайті та спілкувався з потенційними покупцями через мобільний додаток.

Він запевняв своїх жертв про наявність товару та готовність його доставити після попередньої оплати розміром 500 гривень. За тиждень зловмисник зібрав понад чотири тисячі гривень від восьми людей, які сплатили гроші на його абонентський номер.

У фігуранта вилучили блокнот з чорновими записами, смартфон та сім-карту, які він використовував для здійснення шахрайства.

Оголошення про продаж неіснуючого зарядного пристрою. Фото: ГУНП в Одеській області.

Слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловіку про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке тягне за собою її санкція, — позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Одесі викрили уродженця російської федерації у шахрайстві. Чоловік із колонії "продавав" людям вигадані телефони.

Також в Одеській області затримали чоловіка, який займався нелегальним обігом валюти окупанта. Зловмисник проводив безготівковий обмін гривень на рублі. чоловік свої "послуги" рекламував у різних соцмережах.