Продавал несуществующий товар: в одесском СИЗО разоблачили мошенника

Женщину обманули мошенники. Фото: google

Мужчина, находящийся в СИЗО в Одессе, осужден за имущественные преступления и ожидал перевода в тюрьму на исполнение пятилетнего срока лишения свободы, решил заняться мошенничеством. Теперь ему грозит дополнительное продолжительное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Правоохранительные органы разоблачили 38-летнего заключенного, который обманул восемь человек на продаже портативных зарядных устройств. Подозреваемый разместил объявления о продаже новых и б/у зарядных устройств на популярном сайте и общался с потенциальными покупателями через мобильное приложение.

Он уверял своих жертв о наличии товара и готовности его доставить после предварительной оплаты в размере 500 гривен. За неделю злоумышленник собрал более четырех тысяч гривен от восьми человек, уплативших деньги на его абонентский номер.

У фигуранта изъяли блокнот с черновыми записями, смартфон и сим-карту, которые он использовал для мошенничества.

Объявления о продаже несуществующего зарядного устройства. Фото: ГУНП в Одесской области.

Следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили мужчине о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном повторно. Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, влекущее ее санкция, — лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Одессе разоблачили уроженца российской федерации в мошенничестве. Мужчина из колонии "продавал" людям вымышленные телефоны.

Также в Одесской области задержан мужчина, который занимался нелегальным оборотом валюты оккупанта. Злоумышленник производил безналичный обмен гривен на рубли мужчина свои "услуги" рекламировал в разных соцсетях.