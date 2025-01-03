В Одесі росіянин не захотів служити Україні — як покарав суд

В Одесі винесли вирок ухилянту. Фото ілюстративне: freepik

Одесит отримав повістку, але не прийшов на ВЛК. Жодних причин свого вчинку він не пояснив. Тепер чоловікові доведеться платити штраф.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Суворовського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Підсудний отримав повістку й був ознайомлений з відповідальністю за її ігнорування. Водночас підписувати розписку про отримання він не став. На проходження ВЛК військовозобов'язаний не з'явився.

Зазначимо, що обвинувачений є громадянином України, але росіянином за походженням і народився у Ленінграді.

Що вирішив суд

Суддя врахував щире каяття обвинуваченого й те, що раніше він не мав проблем із законом. Йому присудили штраф у сумі 5,1 тис. грн.

Нагадаємо, на Одещині чоловік передумав йти до ТЦК за повісткою, бо злякався. Інший мешканець області намагався отримати відстрочку від мобілізації через догляд за батьком, з якого насправді знущався.