В Одесі росіянин не захотів служити Україні — як покарав суд

Одесит отримав повістку, але не прийшов до ТЦК — як покарав суд
Одесит отримав повістку, але не прийшов на ВЛК. Жодних причин свого вчинку він не пояснив. Тепер чоловікові доведеться платити штраф.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Суворовського райсуду Одеси.
Подробиці справи
Підсудний отримав повістку й був ознайомлений з відповідальністю за її ігнорування. Водночас підписувати розписку про отримання він не став. На проходження ВЛК військовозобов'язаний не з'явився.
Зазначимо, що обвинувачений є громадянином України, але росіянином за походженням і народився у Ленінграді.
Що вирішив суд
Суддя врахував щире каяття обвинуваченого й те, що раніше він не мав проблем із законом. Йому присудили штраф у сумі 5,1 тис. грн.
Нагадаємо, на Одещині чоловік передумав йти до ТЦК за повісткою, бо злякався. Інший мешканець області намагався отримати відстрочку від мобілізації через догляд за батьком, з якого насправді знущався.
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