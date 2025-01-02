Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Злякався служити — на Одещині чоловік не дійшов до ТЦК arrow

Злякався служити — на Одещині чоловік не дійшов до ТЦК

2 січня 2025 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині чоловік не дійшов до ТЦК, бо злякався
В Одесі ув'язнили ухилянта. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Подільську судили місцевого мешканця. Він пройшов ВЛК та мав відбути на збірний пункт, але в останню мить передумав. Тепер він сидітиме у в'язниці.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Котовського міськрайонного суду.

Читайте також:

Подробиці справи

Чоловіку вручили повістку на блокпосту, але через проблеми зі спиною надали відстрочку від служби. Після лікування він знову пройшов ВЛК і був визнаний придатним до служби. Отримавши бойову повістку, підсудний готувався відбути на збірний пункт, але потім злякався й залишився вдома. 

Що вирішив суд

Обвинувачений просив суворо його не карати й обіцяв фінансово допомагати ЗСУ. Крім того, він має на утриманні двох дітей. Однак суддю це не переконало. Наступні три роки військовозобов'язаний проведе за ґратами.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через те, що буцімто доглядав хворого батька. Як виявилося, його раніше неодноразово притягали до відповідальності за насильство відносно старенького. Також в області винесли вирок ухилянту, який видавав себе за військового, щоби виїхати за кордон.

суд Одеська область мобілізація ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:04 Зеленський назвав вирішальною роль Трампа у війні в Україні

21:57 Злякався служити — на Одещині чоловік не дійшов до ТЦК

21:45 Аналітики назвали теми російської пропаганди, які провалилися

21:43 Атака РФ на Миколаїв — стався витік олії у Південний Буг

21:26 Під час удару дронами по Києву постраждали будівлі біля Банкової

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

21:10 Зеленський підписав закон про демобілізацію військових

21:02 У Сумах чоловік помер після візиту до ТЦК — коментар поліції

Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

20:42 У Львові зіткнулися з проблемами працевлаштування ветеранів

20:41 Україну в медіалізі розгромила Туреччина — як це сталося

22:04 Зеленський назвав вирішальною роль Трампа у війні в Україні

21:57 Злякався служити — на Одещині чоловік не дійшов до ТЦК

21:45 Аналітики назвали теми російської пропаганди, які провалилися

21:43 Атака РФ на Миколаїв — стався витік олії у Південний Буг

21:26 Під час удару дронами по Києву постраждали будівлі біля Банкової

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

21:10 Зеленський підписав закон про демобілізацію військових

21:02 У Сумах чоловік помер після візиту до ТЦК — коментар поліції

20:42 У Львові зіткнулися з проблемами працевлаштування ветеранів

20:41 Україну в медіалізі розгромила Туреччина — як це сталося

20:33 Ударом РФ пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради — фото

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року