На Одещині чоловік не дійшов до ТЦК, бо злякався

В Одесі ув'язнили ухилянта. Фото: ілюстративне/freepik

У Подільську судили місцевого мешканця. Він пройшов ВЛК та мав відбути на збірний пункт, але в останню мить передумав. Тепер він сидітиме у в'язниці.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Котовського міськрайонного суду.

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Подробиці справи

Чоловіку вручили повістку на блокпосту, але через проблеми зі спиною надали відстрочку від служби. Після лікування він знову пройшов ВЛК і був визнаний придатним до служби. Отримавши бойову повістку, підсудний готувався відбути на збірний пункт, але потім злякався й залишився вдома.

Що вирішив суд

Обвинувачений просив суворо його не карати й обіцяв фінансово допомагати ЗСУ. Крім того, він має на утриманні двох дітей. Однак суддю це не переконало. Наступні три роки військовозобов'язаний проведе за ґратами.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через те, що буцімто доглядав хворого батька. Як виявилося, його раніше неодноразово притягали до відповідальності за насильство відносно старенького. Також в області винесли вирок ухилянту, який видавав себе за військового, щоби виїхати за кордон.