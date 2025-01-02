В Одесской области мужчина не дошел до ТЦК, потому что испугался

В Одессе заключили в тюрьму уклониста. Фото иллюстративное: freepik

В Подольске судили местного жителя. Он прошел ВВК и должен был отбыть на сборный пункт, но в последний момент передумал. Теперь он будет сидеть в тюрьме.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Котовского горрайонного суда.

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Подробности дела

Мужчине вручили повестку на блокпосту, но из-за проблем со спиной предоставили отсрочку от службы. После лечения он снова прошел ВВК и был признан годным к службе. Получив боевую повестку, подсудимый готовился отбыть на сборный пункт, но потом испугался и остался дома.

Что решил суд

Обвиняемый просил строго его не наказывать и обещал финансово помогать ВСУ. Кроме того, он содержит двоих детей. Однако судью это не убедило. Следующие три года военнообязанный проведет за решеткой.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который не явился в ТЦК из-за того, что якобы ухаживал за больным отцом. Как оказалось, его раньше неоднократно привлекали к ответственности за насилие в отношении старика. Также в области вынесли приговор уклонисту, который выдавал себя за военного, чтобы выехать за границу.