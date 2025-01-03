В Одессе россиянин не захотел служить Украине — как наказал суд

В Одессе вынесли приговор уклонисту. Фото иллюстративное: freepik

Одессит получил повестку, но не пришел на ВВК. Никаких причин своего поступка он не объяснил. Теперь мужчине придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Суворовского райсуда Одессы.

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Подробности дела

Подсудимый получил повестку и был ознакомлен с ответственностью за ее игнорирование. При этом подписывать расписку о получении он не стал. На прохождение ВВК военнообязанный не явился.

Отметим, что обвиняемый является гражданином Украины, но русским по происхождению и родился в Ленинграде.

Что решил суд

Суд учитывал искреннее раскаяние обвиняемого и то, что ранее он не имел проблем с законом. Ему присудили штраф в сумме 5,1 тыс. грн.

Напомним, в Одесской области мужчина передумал идти в ТЦК по повестке, потому что испугался. Другой житель области пытался получить отсрочку от мобилизации из-за ухода за отцом, над которым на самом деле издевался.