Одесит переправляв призовників через кордон: деталі схеми

Одесит перевозив чоловіків за кордон. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці розкрили одесита, який заради грошей сприяв незаконному перетину державного кордону. За скоєне правопорушнику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Ухилянта "бізнесмен" знайшов через інтернет. За допомогою месенджера, зловмисник надавав клієнтам деталі щодо процесу перетину кордону. Крім того, він забезпечував трансфером до держаного кордону. За ці послуги він вимагав 4000 доларів США.

"Біля державного кордону України чоловік, за подальшими вказівками, які мав отримувати у телефонному режимі, повинен був пішки перейти на територію іншої держави в обхід офіційного пункту пропуску. Автівку з "ухилянтом" правоохоронці зупинили на шляху прямування до державного кордону, а самого фігуранта злочину затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Чоловіку пред'явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, за яким може загрожувати від семи до дев'яти років позбавлення волі.

Слідчі дії поліції. Фото: ГУНП в Одеській області

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала чергову схему, завдяки якій чоловіки призовного віку ухилялися від мобілізації. Працівник одного з військкоматів в Одеській області вимагав з молодиків гроші за те, щоб "відкосити" від служби.

Також ми писали, що прикордонники Подільського загону повідомили про затримання п'яти громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки за 10 тисяч доларів дізнались "безпечний та непомітний" маршрут за кордон.