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Одессит переправлял призывников через границу: детали схемы

23 августа 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одессит переправлял призывников через границу: детали схемы
Одессит перевозил мужчин за границу. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители раскрыли одессита, который ради денег способствовал незаконному пересечению государственной границы. За совершенное правонарушителю грозит до девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Уклониста "бизнесмен" нашел через интернет. С помощью мессенджера, злоумышленник предоставлял клиентам детали процесса пересечения границы. Кроме того, он снабжал трансфером к государственной границе. За эти услуги он потребовал 4000 долларов США.

"У государственной границы Украины мужчина, по дальнейшим указаниям, которые должен получать в телефонном режиме, должен был пешком перейти на территорию другого государства в обход официального пункта пропуска. Автомобиль с "уклонистом" правоохранители остановили на пути следования к государственной границе, а самого фигуранта преступления задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, согласно которому может грозить от семи до девяти лет лишения свободы.

Следственные действия полиции. Фото: ГУНП в Одесской области
Следственные действия полиции. Фото: ГУНП в Одесской области

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему, благодаря которой мужчины призывного возраста уклонялись от мобилизации. Работник одного из военкоматов в Одесской области требовал с молодых людей деньги за то, чтобы "откосить" от службы.

Также мы писали, что пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.

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