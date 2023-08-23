Одессит переправлял призывников через границу: детали схемы
Правоохранители раскрыли одессита, который ради денег способствовал незаконному пересечению государственной границы. За совершенное правонарушителю грозит до девяти лет лишения свободы.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Уклониста "бизнесмен" нашел через интернет. С помощью мессенджера, злоумышленник предоставлял клиентам детали процесса пересечения границы. Кроме того, он снабжал трансфером к государственной границе. За эти услуги он потребовал 4000 долларов США.
"У государственной границы Украины мужчина, по дальнейшим указаниям, которые должен получать в телефонном режиме, должен был пешком перейти на территорию другого государства в обход официального пункта пропуска. Автомобиль с "уклонистом" правоохранители остановили на пути следования к государственной границе, а самого фигуранта преступления задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет "бизнесмена"
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, согласно которому может грозить от семи до девяти лет лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему, благодаря которой мужчины призывного возраста уклонялись от мобилизации. Работник одного из военкоматов в Одесской области требовал с молодых людей деньги за то, чтобы "откосить" от службы.
Также мы писали, что пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.