В Одесі водій прокотив на дверях співробітника ТЦК, відео

Працівники ТЦК. Фото: Facebook/Черкаський ТЦК

У мережі шириться відео, на якому водій везе людину у формі на дверцятах машини. Військові стверджують, що автомобіліст поводився агресивно й травмував співробітника ТЦК.

Про це йдеться в офіційній заяві Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

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Що відомо

На ролику видно людину у військовій формі, яка тримається за відчинені дверцята під час руху машини. У ТЦК пояснили, що співробітник установи вимагав у водія показати військово-облікові документи. Той агресивно відмовився, а потім раптово поїхав і "протягнув" військового на значну відстань.

Співробітник ТЦК отримав струс головного мозку. Наразі він перебуває у лікарні.

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію та засуджує таку ганебну поведінку щодо військовослужбовців, які захищали свободу та незалежність України та через стан здоров’я були переведені у тилові підрозділі, де виконують важливу роботу з забезпечення обороноздатності країни", — зазначили у терцентрі.

У ТЦК також заявили, що люди, які здійснюють протиправні дії щодо військових, будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, днями в Одесі чоловік розпилив газовий балончик на військових. Також ми писали про жорстке затримання перехожого людьми у формі у місті.