В Одессе водитель прокатил на дверях сотрудника ТЦК, видео

Работники ТЦК. Фото: Facebook/Черкасский ТЦК

В сети распространяется видео, на котором водитель везет человека в форме на дверце машины. Военные утверждают, что автомобилист вел себя агрессивно и травмировал сотрудника ТЦК.

Об этом говорится в официальном заявлении Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки.

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Что известно

На ролике виден человек в военной форме, который держится за открытую дверцу во время движения машины. В ТЦК объяснили, что сотрудник учреждения потребовал у водителя показать военно-учетные документы. Тот агрессивно отказался, а затем внезапно уехал и "протащил" военного на значительное расстояние.

Сотрудник ТЦК получил сотрясение головного мозга. В настоящее время он находится в больнице.

"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует данную ситуацию и осуждает такое позорное поведение в отношении военнослужащих, которые защищали свободу и независимость Украины и по состоянию здоровья были переведены в тыловые подразделения, где выполняют важную работу по обеспечению обороноспособности страны", — отметили в терцентре.

В ТЦК также заявили, что люди, совершающие противоправные действия в отношении военных, будут привлечены к ответственности.

Напомним, на днях в Одессе мужчина распылил газовый баллончик на военных. Также мы писали о жестком задержании прохожего людьми в форме города.