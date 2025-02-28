Вживав пиво в одеському транспорті в поліцейській формі

Підозрюваний на допиті. Фото: Поліція Одеської області

Одесит вживав алкогольні напої в громадському транспорті у поліцейському однострої. Правоохоронці розшукали його та склали адміністративний протокол.

Про це повідомляє Поліція Одеської області.

Читайте також:

Подробиці справи

Відео, на якому одягнений в поліцейський однострій чоловік вживає пиво під час поїздки в трамваї, правоохоронці виявили сьогодні, 28 лютого, під час моніторингу соціальних мереж. Слідчі встановили, що це був 53-річний місцевий житель, який не має жодного стосунку до служби в органах. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, куріння тютюнових виробів і вживання алкоголю у заборонених місцях. А також за домашнє насильство та завідомо неправдиві виклики спецслужб. Зокрема, його притягували до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Правопорушник пояснив, що форму він нібито знайшов.

Яке покарання загрожує

Наразі щодо нього складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184-3 (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) та ч. 1 ст. 178 (розпивання пива у заборонених законом місцях та поява у громадських місцях у пʼяному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у сумі до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який кинув гранату в ТЦК. А також про фінансову піраміду в Одесі.