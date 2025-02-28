Употреблял пиво в одесском транспорте в полицейской форме

Подозреваемый на допросе. Фото: Полиция одесской области

Одессит употреблял алкогольные напитки в общественном транспорте в полицейской форме. Правоохранители разыскали его и составили административный протокол.

Об этом сообщает Полиция Одесской области.

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Подробности дела

Видео, на котором одетый в полицейскую форму мужчина употребляет пиво во время поездки в трамвае, правоохранители обнаружили сегодня, 28 февраля, во время мониторинга социальных сетей. Следователи установили, что это был 53-летний местный житель, который не имеет никакого отношения к службе в органах. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, курение табачных изделий и употребление алкоголя в запрещенных местах. А также за домашнее насилие и заведомо ложные вызовы спецслужб. В частности, его привлекали к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва. Правонарушитель объяснил, что форму он якобы нашел.

Какое наказание грозит

Сейчас в отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) и ч. 1 ст. 178 (распитие пива в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит до 34 тысяч гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бросил гранату в ТЦК. А также о финансовой пирамиде в Одессе.