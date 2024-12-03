Одесит обіцяв військовому за 25 тисяч доларів порішати з ВЛК

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: Одеська прокуратура

Чоловік обіцяв за гроші "допомогти" травмованому військовому оформити непридатність до служби. А у разі відмови погрожував проблемами. Тепер йому самому "світить" в'язниця.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Нацполіції у вівторок, 3 грудня.

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Небезкорисна "допомога"

За даними слідства, 34-річний одесит дізнався про військового, який отримав травму й мав пройти ВЛК для визначення придатності до подальшої служби. Чоловік стверджував, що має знайомих у комісії й може "порішати", щоби вони винесли правильне рішення. За це він вимагав 25 тис. доларів. Якщо ж військовий відмовиться й проходитиме огляд самостійно, "помічник" погрожував, що постанови комісії він взагалі не отримає.

Вилучені правоохоронцями гроші. Фото: Одеська прокуратура

Що загрожує вимагачу

Чоловіка затримали, коли він прийшов на призначену військовому зустріч й отримав він нього гроші. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Правоохоронці вилучають гроші. Фото: Одеська прокуратура

Наразі затриманий перебуває під вартою з можливістю вийти під заставу у 1 млн грн. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали антикорупціонера. Він обіцяв за гроші посприяти чоловіку у знятті з військового обліку. Також в Одесі працівники ТЦК торгували відстрочками від мобілізації.