Одессит обещал военному за 25 тысяч долларов порешать с ВЛК

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: Одесская прокуратура

Мужчина обещал за деньги "помочь" травмированному военному оформить непригодность к службе. А в случае отказа угрожал проблемами. Теперь ему самому "светит" тюрьма.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и Нацполиции во вторник, 3 декабря.

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Небесполезная "помощь"

По данным следствия, 34-летний одессит узнал о военном, который получил травму и должен был пройти ВЛК для определения пригодности к дальнейшей службе. Мужчина утверждал, что имеет знакомых в комиссии и может "порешать", чтобы они вынесли правильное решение. За это он потребовал 25 тыс. долларов. Если военный откажется и будет проходить осмотр самостоятельно, помощник угрожал, что постановления комиссии он вообще не получит.

Изъятые правоохранителями деньги. Фото: Одесская прокуратура

Что грозит вымогателю

Мужчину задержали, когда он пришел на назначенную военному встречу и получил от него деньги. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Правоохранители изымают деньги. Фото: Одесская прокуратура

В настоящее время задержанный находится под стражей с возможностью выйти под залог в 1 млн грн. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали антикоррупционера. Он обещал за деньги помочь мужчине в снятии с военного учета. Также в Одессе работники ТЦК торговали отсрочками от мобилизации.