Одесит змушував неповнолітніх дівчат знімати контент 18+: що вирішив суд

Суддя читає вирок. Фото: google

Одесита засудили за виготовлення дитячої порнографії. Чоловік використовував соціальні мережі для імітації стосунків з неповнолітніми дівчатами та примушував їх до створення компрометуючого контенту.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними прокуратури, засуджений використовував фотографії свого сина та псевдонім для створення фейкового акаунта в соціальних мережах. Він знайомився з неповнолітніми дівчатами, вступав із ними в онлайн-стосунки та вчиняв розпусні дії сексуального характеру, намагаючись вплинути на них і змусити до створення порнографічних матеріалів.

Після отримання компрометуючих зображень засуджений починав шантажувати своїх жертв із метою отримання ще більше дитячого порноконтенту.

Яке покарання на нього чекає

Поліцейські затримали зловмисника та знайшли порнографічні матеріали на його мобільному телефоні та ноутбуку. Правоохоронці встановили, що до "жертв" злочинця належать 8 дівчат віком від 10 до 15 років. Суд визнав його винним. Відтак чоловік проведе за ґратами 8 років.

Нагадаємо, у Миколаєві, Одесі та Києві розкрита схема заробітку мільйонів гривень щомісячно від діяльності фактичних та віртуальних порностудій. Правоохоронці викрили 47-річну організаторку та двох її адміністраторок, які збагачувались на несанкціонованій діяльності.

Також ми писали, що поліцейські Одеси затримали 26-річного чоловіка, який керував сутенерською діяльністю та залучав жінок до проституції. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.