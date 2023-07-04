В Одесі припинили діяльність порностудії (відео)

Розкриття схеми заробітку на відео 18+. Фото: ГУНП

У Миколаєві, Одесі та Києві розкрита схема, заробітку мільйонів гривень щомісячно від діяльності фактичних та віртуальних порностудій. Правоохоронці викрили 47-річну організаторку та двох її адміністраторок, які збагачувались на несанкціонованої діяльності.

Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області.

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Організаторки привертали до роботи молодих дівчат, які опинились у скрутному становищі та були готові виступати на камеру, показуючи своє оголене тіло та виконуючи інші інтимні фантазії для своїх онлайн-клієнтів.

Протягом низки одночасних обшуків, проведених поліцією, було вилучено 200 тисяч гривень, зокрема кошти, призначені для виплати зарплатні працівницям, а також 3 тисячі доларів США. Розслідування цієї злочинної діяльності триває, а учасниці схеми можуть стати перед судом за свої дії.

Яке покарання чекає на організаторок

Організаторці та двом її поплічницям слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України — виготовлення, розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру з метою збуту вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали жінку, яка займалася вербуванням молодих одеситок для сексуальної експлуатації за кордоном. 23-річна уродженка Харківщини організувала перевезення жінок до Литовської Республіки з метою примусової проституції.

Також ми писали, що поліцейські Одеси затримали 26-річного чоловіка, який керував сутенерською діяльністю та залучав жінок до проституції. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.