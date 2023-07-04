В Одессе прекратили деятельность порностудии (видео)

Раскрытие схемы заработка на видео 18+. Фото: ГУНП

В Николаеве, Одессе и Киеве раскрыта схема заработка миллионов гривен ежемесячно от деятельности фактических и виртуальных порностудий. Правоохранители разоблачили 47-летнюю организатора и двух ее администраторов, которые обогащались на несанкционированной деятельности.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

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Организаторы привлекали к работе молодых девушек, оказавшихся в затруднительном положении и готовых выступать на камеру, показывая свое обнаженное тело и выполняя другие интимные фантазии для своих онлайн-клиентов.

В течение ряда одновременных обысков, проведенных полицией, было изъято 200 тысяч гривен, в том числе средства, предназначенные для выплаты зарплаты работницам, а также 3 тысячи долларов США. Расследование этой преступной деятельности продолжается, а участницы схемы могут предстать перед судом за свои действия.

Какое наказание ждет организатор

Организатору и двум ее приспешницам следователи полиции сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 УК Украины — изготовление, распространение видеопродукции порнографического характера с целью сбыта, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители задержали женщину, которая занималась вербовкой молодых одесситок для сексуальной эксплуатации за границей. 23-летняя уроженка Харьковской области организовала перевозку женщин в Литовскую Республику с целью принудительной проституции.

Также мы писали, что полицейские Одессы задержали 26-летнего мужчину, который руководил сутенерской деятельностью и привлекал женщин к проституции. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.