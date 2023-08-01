Одессит заставлял несовершеннолетних девушек снимать контент 18+: что решил суд

Судья читает приговор. Фото: google

Одесита осудили за изготовление детской порнографии. Мужчина использовал социальные сети для имитации отношений с несовершеннолетними девушками и принуждал их к созданию компрометирующего контента.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Детали дела

По данным прокуратуры, осужденный использовал фотографии своего сына и псевдоним для создания фейкового аккаунта в социальных сетях. Он знакомился с несовершеннолетними девушками, вступал с ними в онлайн-отношения и совершал развратные действия сексуального характера, пытаясь повлиять на них и заставить к созданию порнографических материалов.

После получения компрометирующих изображений осужденный начинал шантажировать своих жертв с целью получения еще больше детского порноконтента.

Какое наказание его ждет

Полицейские задержали злоумышленника и обнаружили порнографические материалы на его мобильном телефоне и ноутбуке. Правоохранители установили, что к "жертвам" преступника относятся 8 девушек в возрасте от 10 до 15 лет. Суд признал его виновным. Поэтому мужчина проведет за решеткой 8 лет.

Напомним, в Николаеве, Одессе и Киеве раскрыта схема заработка миллионов гривен ежемесячно от деятельности фактических и виртуальных порностудий. Правоохранители разоблачили 47-летнюю организатора и двух ее администраторов, которые обогащались на несанкционированной деятельности.

Также мы писали, что полицейские Одессы задержали 26-летнего мужчину, который руководил сутенерской деятельностью и привлекал женщин к проституции. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.