Одеситам приготувати гаманці: актуальні ціни на стелах АЗС
Початок нового тижня приніс чергові оновлення на заправних станціях Одеси. Місцеві автолюбителі знову стикаються з відсутністю окремих марок пального на стелах популярних мереж. Водночас середня вартість дизелю, бензину та автогазу в регіоні залишається стабільною.
Новини.LIVE розповідають, скільки зараз коштує заправити авто в Одесі та що саме змінилося порівняно з учорашнім днем.
Актуальні ціни на АЗС в Одесі
Станом на 10 серпня популярні мережі АЗС встановили такі ціни:
WOG:
- ДП Євро — 93.80 грн/л
- ДП Mustang — 96.80 грн/л
- А-95 Євро — 83.50 грн/л
- 95 Mustang — 85.90 грн/л
- 100 Mustang — 92.90 грн/л
UKRNAFTA:
- 92 — немає в наявності
- 95 — 79.90 грн/л
- 95 Energy — 82.90 грн/л
- ДП — 89.90 грн/л
ОККО:
- PULLS 100 — 92.90 грн/л
- PULLS 95 — 85.90 грн/л
- A-95 Євро — 82.90 грн/л
- PULLS ДП — 96.90 грн/л
- ДП Євро — 93.90 грн/л
На заправках UKRNAFTA й надалі відсутній бензин А-92, проте звичайний А-95 та дизель є в наявності за вигідними цінами. У мережі ОККО преміальний дизель PULLS ДП знову доступний для водіїв за ціною 96.90 грн/л. Мережа WOG утримує цінники на попередньому рівні.
Середні ціни на пальне в Одеській області
Згідно з даними моніторингу на 10 серпня, середня вартість пального на Одещині становить:
- Бензин А-95 преміум: 84.41 грн/л (без змін, 0.00%)
- Бензин А-95: 81.48 грн/л (без змін, 0.00%)
- Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін, 0.00%)
- Дизельне паливо: 92.46 грн/л (без змін, 0.00%)
- Газ автомобільний: 42.59 грн/л (без змін, 0.00%)
Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну
Зріз вартості пального серед основних операторів Одеської області станом на 10 серпня:
- AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.
- Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.
- SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 95.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.
- UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.
- UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 90.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.
- VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.
- WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 93.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.
- БРСМ-Нафта: А-95 — 78.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 41.49 грн/л.
- Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 83.39 грн/л, ДП — 93.39 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.
- ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.
Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.
Також Новини.LIVE писали, що водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.
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