Одеситам розповіли, де перевірити надійність інтернет-магазинів

Людина вводить дані банківської картки. Фото: Мінфін

Схеми шахрайства в інтернеті стають все поширенішими, особливо коли йдеться про продаж неіснуючих товарів. Зловмисники вдаються до різних хитрощів, щоб виглядати як справжні продавці товарів.

Одеські поліцейські дали кілька порад, як не потрапити на гачок до шахраїв.

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Шахраї намагаються створити ілюзію роботи справжнього онлайн-магазину: вони використовують привабливі фотографії товарів, оперативно відповідають на повідомлення покупців, консультують їх і обіцяють швидку доставку.

Справжній ризик починається після того, як ви обрали товар і вирішили його придбати: шахраї пропонують вам здійснити повну передплату або пропонують часткову оплату товару.

Намагаються вкрасти всі гроші

Шахраї можуть йти ще далі, намагаючись отримати доступ до всіх коштів на вашому банківському рахунку, навіть не відправляючи вам товар, за який ви вже заплатили.

Після того, як ви обрали товар, домовились про доставляння і здійснили оплату, шахраї повідомляють вам, що товару немає в наявності. Вони пропонують повернути вам гроші, але для цього вам потрібно авторизуватися на їхньому сайті та ввести всі дані своєї платіжної картки. Як тільки вони отримують ці дані, миттєво знімають всі кошти з вашої картки.

Поради від поліції

Обирайте сплату після отримання товару (післяплату). Будьте пильними щодо онлайн-магазинів, які пропонують надзвичайно низькі ціни на товари порівняно з іншими магазинами. Ніколи не вводьте реквізити своєї платіжної картки на ненадійних платформах. Безплатно перевірте сайт онлайн-магазину на сервісі Кіберполіції "STOP FRAUD" або на сервісі Асоціації "ЄМА" CheckMyLink.

Шахраї постійно вдосконалюють свої схеми, тому окрім перевірки на сайті Кіберполіції в розділі "STOP FRAUD" та за допомогою сервісу CheckMyLink проводьте власне дослідження: читайте відгуки про продавців і дізнавайтесь більше про історію роботи конкретного інтернет-магазину.

Нагадаємо, кіберполіцейські Одещини успішно розкрили шахрайську схему. Зловмисники видавали себе продавцями мопедів, обманювали покупців і вимагали гроші за їхню доставку.