Одесситам рассказали, где проверить надежность интернет-магазинов

Человек вводит данные банковской карты. Фото: Минфин

Схемы мошенничества в интернете становятся все более распространенными, особенно когда речь идет о продаже несуществующих товаров. Злоумышленники прибегают к разным ухищрениям, чтобы выглядеть как настоящие продавцы товаров.

Одесские полицейские дали несколько советов, как не попасть на крючок к мошенникам.

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Мошенники пытаются создать иллюзию работы настоящего онлайн-магазина: они используют привлекательные фотографии товаров, оперативно отвечают на сообщения покупателей, консультируют их и обещают скорую доставку.

Настоящий риск начинается после того, как вы выбрали товар и решили его приобрести: мошенники предлагают вам совершить полную предварительную оплату или предлагают частичную оплату товара.

Пытаются украсть все деньги

Мошенники могут идти еще дальше, пытаясь получить доступ ко всем средствам на вашем банковском счете, даже не отправляя вам товар, за который вы уже заплатили.

После того как вы выбрали товар, договорились о доставке и произвели оплату, мошенники сообщают вам, что товара нет в наличии. Они предлагают вернуть вам деньги. Для этого вам нужно авторизироваться на их сайте и ввести все данные своей платежной карты. Как только они получают эти данные, мгновенно снимают все средства с вашей карты.

Советы от полиции

Выбирайте уплату после получения товара (наложенный платеж). Будьте внимательны к онлайн-магазинам, которые предлагают чрезвычайно низкие цены на товары по сравнению с другими магазинами. Никогда не вводите реквизиты вашей платежной карты на ненадежных платформах. Бесплатно проверьте сайт онлайн-магазина на сервисе Киберполиции "STOP FRAUD" или на сервисе Ассоциации "ЕМА" CheckMyLink.

Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, поэтому, кроме проверки на сайте Киберполиции в разделе "STOP FRAUD" и с помощью сервиса CheckMyLink, проводите собственное исследование: читайте отзывы о продавцах и узнайте больше об истории работы конкретного интернет-магазина.

Напомним, киберполицейские Одесчины успешно раскрыли мошенническую схему. Злоумышленники выдавали себя продавцами мопедов, обманывали покупателей и требовали деньги за их доставку.