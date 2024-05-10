Одеситам відключили водопостачання до вечора — кому саме

Багатьом одеситам відключили водопостачання сьогодні, 10 травня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 травня, у деяких жителів Малиновського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання в домівки містян обіцяють повністю повернути після обіду — о 16:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

До 16:00 водопостачання буде відсутнє:

Бреуса — усі будинки;

Авіаційна — усі будинки;

Пишеніна — усі будинки;

Шота Руставелі — усі будинки;

Єфімова — усі будинки;

Мальовнича — усі будинки;

Поїзна — усі будинки;

Цегельнозаводська — усі будинки.

До 13:00 води не буде:

пров. Ванний — усі будинки;

Фонтанська дорога — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про відключення в Одесі

Нагадаємо, що через ремонтні роботи сьогодні, 10 травня, до 23:00 у багатьох одеситів відключили постачання води. Перелік адрес можна переглянути за посиланням.

Окрім цього, сьогодні частина одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00, проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт. Список адрес — за посиланням.