Одесситам отключили водоснабжение до вечера — кому именно
Сегодня, 10 мая, у некоторых жителей Малиновского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома горожан обещают полностью вернуть после обеда — в 16:00, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где нет воды
До 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- Бреуса – все дома;
- Авиационная – все дома;
- Пышенина – все дома;
- Шота Руставели – все дома;
- Ефимова – все дома;
- Живописная – все дома;
- Поездная – все дома;
- Кирпичнозаводская – все дома.
До 13:00 воды не будет:
- пер. Ванный – все дома;
- Фонтанская дорога – все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше об отключениях в Одессе
Напомним, что из-за ремонтных работ сегодня, 10 мая, до 23:00 у многих одесситов отключили поставки воды. Список адресов можно просмотреть по ссылке.
Кроме того, сегодня часть одесситов, подключенных к центральной и южной энергораспределительных сетях, остались без света. Электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ. Список адресов – по ссылке.
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