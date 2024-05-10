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Одесситам отключили водоснабжение до вечера — кому именно

10 мая 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесситам отключили водоснабжение до вечера — кому именно
Многим одесситам отключили водоснабжение сегодня, 10 мая. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 10 мая, у некоторых жителей Малиновского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома горожан обещают полностью вернуть после обеда — в 16:00, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

До 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • Бреуса – все дома;
  • Авиационная – все дома;
  • Пышенина – все дома;
  • Шота Руставели – все дома;
  • Ефимова – все дома;
  • Живописная – все дома;
  • Поездная – все дома;
  • Кирпичнозаводская – все дома.

До 13:00 воды не будет:

  • пер. Ванный – все дома;
  • Фонтанская дорога – все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше об отключениях в Одессе

Напомним, что из-за ремонтных работ сегодня, 10 мая, до 23:00 у многих одесситов отключили поставки воды. Список адресов можно просмотреть по ссылке.

Кроме того, сегодня часть одесситов, подключенных к центральной и южной энергораспределительных сетях, остались без света. Электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ. Список адресов – по ссылке.

коммунальные услуги
Одесса
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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