Одесситам отключили водоснабжение до вечера — кому именно

Многим одесситам отключили водоснабжение сегодня, 10 мая. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 мая, у некоторых жителей Малиновского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома горожан обещают полностью вернуть после обеда — в 16:00, но время выполнения работ может меняться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

До 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

Бреуса – все дома;

Авиационная – все дома;

Пышенина – все дома;

Шота Руставели – все дома;

Ефимова – все дома;

Живописная – все дома;

Поездная – все дома;

Кирпичнозаводская – все дома.

До 13:00 воды не будет:

пер. Ванный – все дома;

Фонтанская дорога – все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

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Напомним, что из-за ремонтных работ сегодня, 10 мая, до 23:00 у многих одесситов отключили поставки воды. Список адресов можно просмотреть по ссылке.

Кроме того, сегодня часть одесситов, подключенных к центральной и южной энергораспределительных сетях, остались без света. Электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ. Список адресов – по ссылке.