Відключення води в Одесі 22 лютого: адреси та час

Одеситам відключили воду до вечора — адреси
Сьогодні, 22 лютого, в Одесі та передмісті тимчасово відключили воду внаслідок проведення ремонтних робіт. Водопостачання буде обмежено на кількох вулицях міста, а повернути його планують до 18:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Води не буде до 15:00
- вул. Айвазовського
- вул. Довга
- Тепличні провулки
- вул. Львівська
- вул. Дачна та всі провулки
- вул. Бориса Едуардса
- вул. Горіхова
- вул. Абрикосова
- вул. Офіцерська
- вул. Михайла Врубеля
- вул. Рибача
- вул. І.Тимченко
- вул. Гамалія
- вул. Семена Яхненка
- вул. Худ.Федорова
- вул. Алмазна
- вул. Юрія Єгорова
- вул. Ю.Коваленка
- вул. М.Гумілева.
До 16:00 води не буде:
- с. Олександрівка
- ТРЦ "Нова лінія".
До 18:00 води не буде
- вул. Левітана, 67/1-90.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі частково діють графіки відключення світла. Також писали, що Одеська область увійшла до трійки регіонів, де ОСББ найчастіше звертаються до суду.
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