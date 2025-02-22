Відключення води в Одесі 22 лютого: адреси та час

Людина набирає воду в пляшку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 лютого, в Одесі та передмісті тимчасово відключили воду внаслідок проведення ремонтних робіт. Водопостачання буде обмежено на кількох вулицях міста, а повернути його планують до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Води не буде до 15:00

вул. Айвазовського

вул. Довга

Тепличні провулки

вул. Львівська

вул. Дачна та всі провулки

вул. Бориса Едуардса

вул. Горіхова

вул. Абрикосова

вул. Офіцерська

вул. Михайла Врубеля

вул. Рибача

вул. І.Тимченко

вул. Гамалія

вул. Семена Яхненка

вул. Худ.Федорова

вул. Алмазна

вул. Юрія Єгорова

вул. Ю.Коваленка

вул. М.Гумілева.

До 16:00 води не буде:

с. Олександрівка

ТРЦ "Нова лінія".

До 18:00 води не буде

вул. Левітана, 67/1-90.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі частково діють графіки відключення світла. Також писали, що Одеська область увійшла до трійки регіонів, де ОСББ найчастіше звертаються до суду.