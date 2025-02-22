Отключение воды в Одессе 22 февраля: адреса и время

Человек набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 22 февраля, в Одессе и пригороде временно отключили воду в связи с проведением ремонтных работ. Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, а вернуть его планируют до 18:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Воды не будет до 15:00

ул. Айвазовского

ул. Длинная

Тепличные переулки

ул. Львовская

Дачная и все переулки

ул. Бориса Эдуардса

ул. Ореховая

ул. Абрикосовая

ул. Офицерская

ул. Михаила Врубеля

ул. Рыбачья

ул. И.Тимченко

ул. Гамалия

ул. Семена Яхненко

ул. Худ.Федорова

ул. Алмазная

ул. Юрия Егорова

ул. Ю.Коваленко

ул. М.Гумилева.

До 16:00 воды не будет:

с. Александровка

ТРЦ "Новая линия".

До 18:00 воды не будет

ул. Левитана, 67/1-90.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе частично действуют графики отключения света. Также писали, что Одесская область вошла в тройку регионов, где ОСМД чаще всего обращаются в суд.