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Одесситам отключили воду до вечера — адреса

22 февраля 2025 11:54
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 22 февраля: адреса и время
Человек набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 22 февраля, в Одессе и пригороде временно отключили воду в связи с проведением ремонтных работ. Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, а вернуть его планируют до 18:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Воды не будет до 15:00

  • ул. Айвазовского
  • ул. Длинная
  • Тепличные переулки
  • ул. Львовская
  • Дачная и все переулки
  • ул. Бориса Эдуардса
  • ул. Ореховая
  • ул. Абрикосовая
  • ул. Офицерская
  • ул. Михаила Врубеля
  • ул. Рыбачья
  • ул. И.Тимченко
  • ул. Гамалия
  • ул. Семена Яхненко
  • ул. Худ.Федорова
  • ул. Алмазная
  • ул. Юрия Егорова
  • ул. Ю.Коваленко
  • ул. М.Гумилева.

До 16:00 воды не будет:

  • с. Александровка
  • ТРЦ "Новая линия".

До 18:00 воды не будет

  • ул. Левитана, 67/1-90.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе частично действуют графики отключения света. Также писали, что Одесская область вошла в тройку регионов, где ОСМД чаще всего обращаются в суд.

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