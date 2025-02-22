Отключение воды в Одессе 22 февраля: адреса и время

Одесситам отключили воду до вечера — адреса
Сегодня, 22 февраля, в Одессе и пригороде временно отключили воду в связи с проведением ремонтных работ. Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, а вернуть его планируют до 18:00, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Воды не будет до 15:00
- ул. Айвазовского
- ул. Длинная
- Тепличные переулки
- ул. Львовская
- Дачная и все переулки
- ул. Бориса Эдуардса
- ул. Ореховая
- ул. Абрикосовая
- ул. Офицерская
- ул. Михаила Врубеля
- ул. Рыбачья
- ул. И.Тимченко
- ул. Гамалия
- ул. Семена Яхненко
- ул. Худ.Федорова
- ул. Алмазная
- ул. Юрия Егорова
- ул. Ю.Коваленко
- ул. М.Гумилева.
До 16:00 воды не будет:
- с. Александровка
- ТРЦ "Новая линия".
До 18:00 воды не будет
- ул. Левитана, 67/1-90.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, сегодня в Одессе частично действуют графики отключения света. Также писали, что Одесская область вошла в тройку регионов, где ОСМД чаще всего обращаются в суд.
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