Одесити активно оновлюють дані в ЦНАП — регіон серед лідерів

Чоловік стоїть в черзі у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Одещина наразі серед лідерів за кількістю оновлених даних в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Загалом в регіоні уже оновили інформацію близько 10 тисяч осіб.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомила начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Міністерства цифрової трансформації України Марина Бобраніцька.

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"З моменту запуску сервісу понад 120 тисяч військовозобов'язаних громадян України оновили свої облікові дані", — розповіла вона.

Хто ще в лідерах

За інформацією Марини Бобраніцької, найбільшу кількість заяв подали в ЦНАПах міста Києва, а серед регіонів в лідерах також:

Одещина;

Львівщина;

Київщина;

Дніпропетровщина;

Полтавщина.

Як оновити дані в ЦНАП

Щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, необхідно мати із собою:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

мобільний телефон.

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що ЦНАПи по всій країні продовжують працювати. через них можна швидко та зручно оновити свої дані.

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобовʼязані повинні оновити свої облікові дані. Одеські ЦНАПи з суботи почали працювати у посиленому режимі, аби надати послуги кожному.