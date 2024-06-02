Одесити активно оновлюють дані в ЦНАП — регіон серед лідерів
Одещина наразі серед лідерів за кількістю оновлених даних в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Загалом в регіоні уже оновили інформацію близько 10 тисяч осіб.
Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомила начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Міністерства цифрової трансформації України Марина Бобраніцька.
"З моменту запуску сервісу понад 120 тисяч військовозобов'язаних громадян України оновили свої облікові дані", — розповіла вона.
Хто ще в лідерах
За інформацією Марини Бобраніцької, найбільшу кількість заяв подали в ЦНАПах міста Києва, а серед регіонів в лідерах також:
- Одещина;
- Львівщина;
- Київщина;
- Дніпропетровщина;
- Полтавщина.
Як оновити дані в ЦНАП
Щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, необхідно мати із собою:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- мобільний телефон.
У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що ЦНАПи по всій країні продовжують працювати. через них можна швидко та зручно оновити свої дані.
Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобовʼязані повинні оновити свої облікові дані. Одеські ЦНАПи з суботи почали працювати у посиленому режимі, аби надати послуги кожному.
Читайте Новини.LIVE!