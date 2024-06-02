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Одесити активно оновлюють дані в ЦНАП — регіон серед лідерів

2 червня 2024 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити активно оновлюють дані в ЦНАП — регіон серед лідерів
Чоловік стоїть в черзі у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одещина наразі серед лідерів за кількістю оновлених даних в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Загалом в регіоні уже оновили інформацію близько 10 тисяч осіб.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомила начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Міністерства цифрової трансформації України Марина Бобраніцька

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"З моменту запуску сервісу понад 120 тисяч військовозобов'язаних громадян України оновили свої облікові дані", — розповіла вона.

Хто ще в лідерах 

За інформацією Марини Бобраніцької, найбільшу кількість заяв подали в ЦНАПах міста Києва, а серед регіонів в лідерах також:

  • Одещина;
  • Львівщина;
  • Київщина;
  • Дніпропетровщина;
  • Полтавщина.

Як оновити дані в ЦНАП

Щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, необхідно мати із собою:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • мобільний телефон.

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що ЦНАПи по всій країні продовжують працювати. через них можна швидко та зручно оновити свої дані.

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобовʼязані повинні оновити свої облікові дані. Одеські ЦНАПи з суботи почали працювати у посиленому режимі, аби надати послуги кожному.

Одеса
мобілізація
Одеська область
Одеська ОДА
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